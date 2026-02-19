Presidente de Paraguay dice que está «listo para colaborar» con Trump en la Junta de Paz

Washington/Asunción, 19 feb (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, dijo este jueves que está «listo para colaborar» con su homólogo Donald Trump en la Junta de Paz, un foro que busca resolver conflictos y que esta jornada celebró su primera reunión en la capital estadounidense con líderes de más de 40 países.

«Paraguay está lista para colaborar junto a usted y vamos a continuar apoyando la iniciativa», dijo Peña a Trump al manifestar su respaldo al mecanismo, que el país suramericano integra como miembro fundador.

El líder paraguayo también dijo que llegó a Washington «con el corazón abierto» para trabajar por la paz de Gaza, el primero de los objetivos de esta iniciativa que Trump oficializó en el marco del Foro de Davos, Suiza, a fines de enero.

«Quizás no seamos el país que vaya a traer más dinero, o más fuerzas de seguridad, pero creo que hay mucho que todos los países pueden traer a la mesa», añadió el mandatario, cuya intervención en inglés y subtitulada en español fue difundida por la Presidencia de Paraguay.

Asimismo, Peña agradeció a Trump por «traer la esperanza» de que los conflictos del mundo puedan ser resueltos.

«Habíamos perdido la esperanza de resolver problemas durante muchas décadas, el sistema estaba roto, un sistema que no era capaz de ofrecer soluciones. Ahora estamos viendo que, gracias a su liderazgo, estamos resolviendo los asuntos», indicó.

El mes pasado, el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, defendió la iniciativa que, apuntó entonces, «es complementaria» a los órganos multilaterales del mundo como las Naciones Unidas, el más importante de ellos.

Hoy, Trump dijo que la Junta de Paz trabajará con la ONU «en algunos casos», y reiteró que la entidad irá «más allá de Gaza», enfocándose en «la paz en todo el mundo».

De igual forma, resaltó el «potencial ilimitado» de la organización que fundó, que, aseveró, tiene el respaldo de «los líderes mundiales más importantes».EFE

