Presidente de Serbia niega haber participado en el ‘safari de Sarajevo’ tras acusaciones

3 minutos

Belgrado, 20 nov (EFE).- El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, negó este jueves estar involucrado en el llamado ‘safari de Sarajevo’, después de que un periodista croata lo acusara ante la Fiscalía de Milán por, supuestamente, haber formado parte de los grupos que, durante el asedio de la capital bosnia (1992-96), permitían a extranjeros adinerados disparar contra civiles.

«Nunca he matado ni herido a nadie ni he hecho algo parecido. Han mentido sobre mí como francotirador en Sarajevo durante 10-20 años y siguen mintiendo», dijo Vucic a los medios en Belgrado.

Un día antes, el periodista de investigación croata Domagoj Margetic, publicó en su perfil de Instagram que había informado a la Fiscalía de Milán sobre la participación de Vucic en el caso del ‘Safari de Sarajevo’.

Entre otras acusaciones, el periodista croata sostuvo que Vucic fue durante la guerra un voluntario del escuadrón paramilitar de Slavko Aleksic, bajo control del Partido Radical Serbio.

En varias publicaciones en Instagram, el periodista afirmó que Vucic declaró en una entrevista con medios de Belgrado en 1994 que, durante los ‘safaris humanos’ en Sarajevo, había estado en uno de los puestos más exclusivos a los que llegaban esos «monstruosos turistas» para «cazar» personas.

Luego publicó un video grabado en un puesto del Cementerio Judío de Sarajevo, considerada una de las ubicaciones «más atractivas» para disparar, en el que aparecen el criminal de guerra Vojislav Seselj y Vucic. Según Margetic, el actual presidente de Serbia evitaba las cámaras porque llevaba un rifle en la mano.

«Vucic, aunque evitaba las cámaras, fue filmado en el Cementerio Judío de Sarajevo con un rifle en la mano, y no con un paraguas como él afirma. Además, ¿quién lleva un paraguas? Si fuera así no huiría de las cámaras ni intentaría esconder el ‘paraguas'», escribió Margetic en Instagram.

El periodista croata dijo a EFE que «Vucic fue uno de los que en el terreno proporcionaban logística a los ‘cazadores’ y uno de los que, a los que querían disparar, los escoltaba ocasionalmente desde Belgrado hasta Sarajevo».

Vucic, que domina la política serbia desde 2012 y ha afrontado en el último año las mayores protestas en el país desde la caída del autoritario Slobodan Milosevic en 2000, negó enérgicamente todas estas acusaciones.

«Nunca he tenido un rifle de francotirador en las manos, ni siquiera aquel rifle del que hablan, porque eso era un trípode de cámara. ¡Qué vergüenza! No hay palabra que no hayan dicho para presentarme como un monstruo, un asesino frío», dijo Vucic, que años atrás sostuvo que llevaba un paraguas.

Vucic inició su carrera política en el ultranacionalista Partido Radical Serbio, fundado por el criminal de guerra Seselj y más tarde fue ministro de Información en el gobierno de Slobodan Milosevic.

La historia del ‘Safari de Sarajevo’ resurgió después de que Ezio Gavazzeni, escritor y periodista italiano, presentara una denuncia ante la Fiscalía de Milán.

Durante casi dos años, Gavazzeni reunió documentos y testimonios que, según él, demuestran que occidentales adinerados pagaron por disparar a civiles durante el asedio de Sarajevo, pruebas que ya ha entregado a la Fiscalía de Milán.EFE

bd/ll/alf