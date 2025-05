Presidente de Sudáfrica: Los afrikáners no cumplen las condiciones de refugiados

Abiyán, 12 may (EFE).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, afirmó este lunes que los afrikáners (sudafricanos blancos descendientes de colonos neerlandeses) que han partido hacia Estados Unidos desde su país no cumplen con las características de refugiados porque no sufren ningún tipo de persecución.

«Hemos expresado nuestra preocupación porque las personas que han sido persuadidas para ir a los Estados Unidos no se ajustan a la definición de refugiados. Un refugiado es alguien que tiene que abandonar su país por temor a la persecución política, persecución religiosa o persecución económica», dijo Ramaphosa al intervenir en una cumbre del sector privado africano que se celebra esta semana en Abiyán, la capital económica de Costa de Marfil.

«Los que han huido no están siendo perseguidos, no están siendo acosados, no están siendo maltratados y se van porque, ostensiblemente, no quieren aceptar los cambios que se están produciendo en nuestro país de acuerdo con nuestra Constitución. Así que creemos que el Gobierno estadounidense lo ha entendido mal, pero seguiremos hablando con ellos», añadió.

El presidente sudafricano hizo estas declaraciones después de que un primer grupo de 49 afrikáners partiera la pasada noche de Sudáfrica hacia EE.UU. como beneficiarios del plan del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ofreció acogerlos como refugiados tras denunciar una supuesta «discriminación racial injusta» contra esta comunidad.

Ramaphosa acusó a los afrikáners que dicen ser discriminados de «querer volver a las políticas propias del ‘apartheid'», el régimen segregacionista que rigió Sudáfrica entre 1948 y 1994.

«Pensé que (Trump) lo entendió en nuestra conversación y le dije que me gustaría ir y reunirme con él para poder seguir hablando de este asunto», destacó el mandatario sudafricano, en referencia a la llamada que mantuvieron los dos dirigentes el pasado abril.

«Somos el único país en el continente donde los colonizadores vinieron para quedarse y nunca los hemos expulsado de nuestro país», agregó, sin dar más detalles sobre el posible encuentro con su homólogo estadounidense.

Horas antes de la intervención de Ramaphosa, el ministro sudafricano de Relaciones Internacionales y Cooperación, Ronald Lamola, afirmó en una rueda de prensa en Pretoria que «no existe absolutamente ningún dato» en las estadísticas nacionales que respalde la supuesta persecución racial de los afrikáners.

Las relaciones diplomáticas entre Sudáfrica y EE.UU. se han tensado desde que Trump ordenó el pasado febrero la suspensión de la ayuda económica a Pretoria, a cuyo gobierno acusó de “confiscar” tierras de la minoría afrikáner y por su postura crítica hacia Israel ante la Corte Internacional de Justicia.

Además, el presidente estadounidense emitió una orden que permite solicitar asilo en EE.UU. a los afrikáners que afirman sufrir “discriminación racial injusta”.

El Ejecutivo sudafricano ha pedido a Washington que aclare el estatus de las personas que saldrán del país, especificando si se trata de solicitantes de asilo, refugiados o ciudadanos ordinarios.

También ha reclamado garantías de que esas personas hayan sido evaluadas por las autoridades para confirmar que no enfrentan causas penales. EFE

