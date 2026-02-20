Presidente del Parlamento de Venezuela: «Para que quede claro, la amnistía es un perdón»

Caracas, 19 feb (EFE).- El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, insistió en que la ley de amnistía sancionada este jueves es un perdón para personas que cometieron delitos en el país.

«Para que quede claro (….) amnistía es un perdón a cierto tipo de delito», dijo Rodríguez durante la sesión parlamentaria, y agregó que «uno no perdona a quien no haya cometido una falta» establecida en las leyes.

«Que nadie entienda que estamos aquí amparando la impunidad. No, es un perdón que está decidiendo el país político de Venezuela, a instancia y solicitud de la presidenta encargada», explicó el diputado.

Agregó que la comisión especial de seguimiento a la ley aprobada en el Parlamento y el Programa para la convivencia democrática, instalado en enero por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, podrán revisar casos que no estén contemplados en la amnistía.

Sin embargo, advirtió, que se deben tomar en cuenta los «límites establecidos» en la legislación.

Varias ONG venezolanas defensoras de derechos humanos cuestionaron en enero, tras la propuesta presentada por la mandataria encargada, que se presente la amnistía como un perdón, porque asume a los presos políticos como culpables de delitos.

«Recordamos que estas personas fueron arbitrariamente encarceladas por ejercer derechos amparados en instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución nacional y en las leyes venezolanas», declaró entonces la organización Provea.

Por su parte, el director vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, indicó en ese momento que la amnistía no es un «perdón» porque «no implica que se acepte la responsabilidad en ningún ilícito».

El Parlamento venezolano aprobó este jueves una histórica Ley de amnistía impulsada por el Gobierno encargado para hechos cometidos desde 1999, abarcando los 27 años del chavismo, pero solo sería aplicable para acusaciones relacionadas con 13 eventos y coyunturas políticas específicas dentro de ese período.

Esta Ley de amnistía se enmarca en el «nuevo momento político» anunciado por la presidenta encargada, quien asumió el Ejecutivo tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante el ataque militar de EE.UU. el pasado 3 de enero.

Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, contabiliza 644 detenidos por estos motivos en el país, tras más de 400 excarcelaciones en el marco de un proceso anunciado por el Gobierno encargado el pasado 8 de enero.

Sin embargo, el Gobierno y la Fiscalía han insistido en que no hay presos políticos en Venezuela, sino que las personas detenidas han cometido delitos. EFE

