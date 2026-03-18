Presidente del Parlamento de Venezuela se reúne con representantes del Senado de EE.UU.

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Caracas, 18 mar (EFE).- El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, informó que este miércoles sostuvo una reunión con representantes del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos y la encargada de negocios de ese país en Caracas, Laura Dogu.

«Mantenemos una agenda firme de interlocución directa, basada siempre en el respeto mutuo y la cooperación entre naciones», afirmó el parlamentario en una publicación en Telegram, sin dar más detalles sobre los temas que abordaron en el encuentro.

En su mensaje, Rodríguez detalló que la reunión se desarrolló en el Palacio Federal Legislativo, la sede parlamentaria en Caracas, y divulgó varias fotografías del encuentro, en el que participaron también los vicepresidentes parlamentarios Pedro Infante y Grecia Colmenares.

Por su parte, la diputada opositora Nora Bracho, vicepresidenta de la comisión especial para el seguimiento de la Ley de Amnistía, indicó en su cuenta de X que dicha instancia también sostendría una «sesión histórica» con los representantes estadounidenses.

«Hoy, 14 miembros de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía, sostendremos una importante reunión con representantes del Senado de EE.UU, con quienes conversaremos en profundidad sobre la Ley de Amnistía, sus avances y próximos pasos a seguir», dijo la diputada, que no reveló la identidad o cargos específicos de los funcionarios extranjeros.

Fuentes del Parlamento indicaron a EFE que la delegación estuvo integrada por cinco «funcionarios de alto nivel» del Senado estadounidense y confirmó que sostuvieron reuniones con la directiva de la AN y la comisión de seguimiento de la amnistía, que preside el diputado chavista Jorge Arreaza.

Estas reuniones se desarrollaron en simultáneo a múltiples cambios ministeriales anunciados por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, entre los que destaca la destitución de Vladimir Padrino López, tras más de una década como ministro de Defensa, y la designación en ese cargo del general Gustavo González López.

La semana pasada, el diputado opositor Antonio Ecarri, quien también integra la comisión de seguimiento de la amnistía, aseguró que propondría la creación de un «grupo de amistad» entre el Parlamento de Venezuela y el de EE.UU.

Desde que Delcy Rodríguez asumió el Ejecutivo, tras la captura de Nicolás Maduro durante un ataque militar estadounidense el 3 de enero, se inició un proceso de acercamiento entre ambos países, y la mandataria ha recibido en Caracas a varios altos funcionarios estadounidenses, incluyendo a los secretarios de Energía e Interior, Chris Wright y Doug Burgum, respectivamente. EFE

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