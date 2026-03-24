Presidente del Senado español dice que acuerdo UE-Mercosur marcará «un antes y un después»

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Asunción, 24 mar (EFE).- El presidente del Senado español, Pedro Rollán, afirmó este martes durante su visita a Paraguay que el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur marcará «un antes y un después» en la relación entre las naciones iberoamericanas.

«Va a marcar un antes y un después en nuestra relación económica y empresarial, además tenemos la oportunidad histórica de trabajar de manera conjunta. Yo siempre digo que la unión hace la fuerza», indicó Rollán desde el Congreso paraguayo, donde inició la agenda de su visita oficial a este país, al cual llegó acompañado por una delegación de senadores.

El acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur empezará a aplicarse de forma provisional a partir del próximo 1 de mayo y abrirá un mercado con más de 700 millones de consumidores.

Rollán se reunió inicialmente con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, quien dijo a medios que el legislador español le transmitió su «voluntad sincera» de estrechar los «vínculos de amistad» entre ambos pueblos, así como de abordar «temas estratégicos en un mundo cambiante».

Seguidamente, sostuvo un encuentro a puertas cerradas con su par del Senado paraguayo y titular del Congreso, el oficialista Basilio Núñez, con quien intercambió consideraciones sobre las relaciones entre sus países.

De igual forma, se entrevistó, acompañado por el embajador español en Asunción, Javier Parrondo, con una comisión de senadores oficialistas y opositores paraguayos encabezada por Nuñez.

En sus palabras ante los senadores paraguayos, el legislador del Partido Popular destacó las «muy sólidas y muy fructíferas» relaciones entre España y Paraguay, al tiempo que resaltó el cada vez mayor interés de las empresas de su país de instalarse en territorio de la nación suramericana.

Por otro lado, apuntó que la economía de España ha crecido en los últimos 50 años gracias al esfuerzo de los españoles, pero también gracias al aporte de la migración paraguaya.

Multilateralidad

Rollán, que fue recibido a puertas cerradas por el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, hizo igualmente un llamamiento a defender los espacios de la multilateralidad como herramientas para la solución de conflictos en «un mundo cambiante».

El presidente del Senado llegó a Paraguay para promocionar el Foro Parlamentario Iberoamericano que tendrá lugar en octubre próximo en Madrid y será la antesala de la Cumbre de jefes de Estado y de jefes de Gobierno de noviembre en la capital española.

Rollán, que el lunes visitó Chile, instó a sus pares paraguayos a acudir a esta cita con una representación del más alto nivel, al señalar el papel de este tipo de plataformas en la resolución de conflictos y el acercamiento de posturas entre los Gobiernos.EFE

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