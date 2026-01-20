Presidente dice que portugueses tienen «idea muy clara» de a quien votar en segunda vuelta

1 minuto

Lisboa, 20 ene (EFE).- El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, consideró este martes que los portugueses tienen «una idea muy clara» de a qué candidato votar en la segunda vuelta de las elecciones en las que se elegirá su sucesor, en las que se enfrentarán el exministro socialista António José Seguro y el dirigente de extrema derecha André Ventura.

Así lo indicó en unas declaraciones a la prensa en Estrasburgo, donde viajó para celebrar mañana, miércoles, en el Parlamento Europeo el 40 aniversario de la adhesión de Portugal y España a la CEE.

«Los portugueses, después de toda esta campaña y precampaña, tienen una idea muy clara», afirmó el presidente conservador luso, quien indicó que ya tiene claro a quien votará en esta segunda ronda, que se celebrará el próximo 8 de febrero.

El pasado domingo Portugal celebró unos comicios presidenciales en los que concurrieron once candidatos, el mayor número en la historia, y en los que acabaron imponiéndose Seguro con el 31,11 % de los votos y Ventura, por detrás, con el 23,52 %.

«Creo que esta campaña ha tenido más debates, entrevistas, declaraciones, testimonios que cualquier otra campaña, incluso la de 1986», dijo Rebelo de Sousa, en referencia a la única vez anterior en la que se disputó una segunda vuelta.

La campaña para la segunda vuelta comenzará una vez la Comisión Nacional Electoral (CNE) lusa publique los resultados definitivos de la primera vuelta, que este martes están escrutados en un 99,85 %. EFE

lmg/psh