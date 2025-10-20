Presidente dominicano felicita a Rodrigo Paz por su triunfo en las elecciones de Bolivia

Santo Domingo, 20 oct (EFE).- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, felicitó este lunes a Rodrigo Paz por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia, y le deseó una gestión «exitosa».

En un mensaje en la red social X, Abinader expresó, además, su disposición de trabajar junto a Paz «por el fortalecimiento de nuestros lazos y el desarrollo de la región».

Paz, senador opositor, ganó este domingo la segunda vuelta de las presidenciales de Bolivia, al imponerse al exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), y puso fin a más de veinte años de Gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), que lideró el expresidente Evo Morales, aliado del chavismo.

El opositor Paz obtuvo la victoria con el 54,57 % de los votos, según la información preliminar del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con poco más del 97 % de las actas procesadas.

El economista, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), tomará juramento como nuevo jefe de Estado de Bolivia el próximo 8 de noviembre. EFE

