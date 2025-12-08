Presidente egipcio urge al mariscal libio Jalifa Haftar a ayudar a estabilizar Sudán

El Cairo, 8 dic (EFE).- El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, mediador en el conflicto bélico en Sudán, urgió este lunes al mariscal y hombre fuerte del este de Libia, Jalifa Haftar, a ayudar a poner fin al conflicto sudanés, tras recientes acusaciones contra el militar libio de suministrar combustible a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

Según un comunicado de Presidencia egipcia, Al Sisi recibió hoy a Haftar en El Cairo, y ambos «abordaron los desafíos que enfrentan ambos países, en particular los acontecimientos en Sudán» que tiene frontera tanto con Libia como con Egipto.

«Se concurrió en la importancia de intensificar los esfuerzos internacionales y regionales para alcanzar una solución pacífica que preserve la estabilidad, la soberanía y la integridad territorial de Sudán», apuntó la nota.

En este sentido -añadió- «se destacó que la estabilidad de Sudán está estrechamente vinculada a la seguridad nacional de Egipto y Libia» que comparten frontera con la vasta región sudanesa de Darfur, compuesta por cinco estados y controlada por los paramilitares sudaneses.

El encuentro y el pedido egipcio se producen después de que el Ejercito sudanés acusara a Haftar de haber apoyado a las FAR en los últimos meses.

También la ONG estadounidense The Sentry, que investiga sobre las redes que se benefician de las guerras y los conflictos, en especial en África, acusó en un informe difundido en noviembre a Haftar de suministrar combustible desde el sur de Libia a las FAR, «facilitando así la guerra genocida que se libra en Darfur».

Haftar es comandante del Ejército Nacional Libio (LNA, por sus siglas en inglés), que controla el este y la gran parte del sureste de Libia, un país dividido desde la caída de Muamar Gadafi tras las revueltas de 2011.

El Ejército sudanés acusa, en concreto, a las fuerzas de Haftar de suministrar a las FAR con convoyes de combustible y armas a través de la frontera común, lo que facilitó en junio pasado la caída en manos de los paramilitares sudaneses del triángulo fronterizo con Libia y Sudán, en el noroeste de Darfur.

Según medios árabes y occidentales, el supuesto apoyo de las LNA a las FAR se debe a la estrecha relación entre Haftar y Emiratos Árabes Unidos (EAU), país al que Jartum acusa de ser el principal suministrador de armas a las FAR, además de ser su principal valedor diplomático.

La guerra en Sudán, iniciada en abril de 2023, ha provocado la muerte de decenas de miles de personas, además de devastar el país y convertirlo en escenario de la peor crisis humanitaria del planeta con el desplazamiento interno y externo de más de 13 millones de personas, según la ONU. EFE

