Presidente interino de Perú reitera que la compra de aviones de combate se ha postergado

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Lima, 21 abr (EFE).- El presidente interino de Perú, José María Balcázar, reiteró este martes que la compra de aviones de combate, que negociaba con Estados Unidos y otros países, se ha postergado hasta el siguiente gobierno que asumirá en julio próximo, y, por lo tanto, que la compra no se ha realizado todavía.

«El tema es que hemos acordado desde el inicio de que se postergaba para el nuevo Gobierno y todavía esa circunstancia no ha cambiado. No hay compra todavía», declaró Balcázar a la emisora RPP, a raíz de las versiones que circulaban sobre una supuesta firma secreta del contrato con Estados Unidos para la compra de un lote de aviones F-16 Block 70.

El mandatario insistió en que la compra se tiene que hacer «con toda tranquilidad y bien analizado para que todo el país se quede contento cuando uno hace una compra normal».

«No descarto el asunto de la compra, la compra debe mantenerse en el sentido de las mejores relaciones con todos los países que tienen aviones», agregó Balcázar después de que el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, expresó su enojo por la postergación de la adquisición.

Además, el jefe de Estado descartó presiones al interior del gabinete para proceder con la compra y aseguró que, si notara alguna presión, «el único camino que tendría sería cambiar de ministros», a pesar de que su gestión terminará el próximo 28 de julio.

«No se ajustan a la verdad esas versiones, son especulaciones. Los ministros de Defensa, de Relaciones Exteriores y el premier (primer ministro) están obviamente preocupados porque se ha presentado esta circunstancia en que hay versiones a favor y en contra, que no son al interior del gabinete, sino afuera», explicó Balcázar.

La decisión de Balcázar, anunciada el viernes en una entrevista radial, motivó un mensaje hostil del embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, quien anunció represalias contra Perú si no cumple el principio de acuerdo supuestamente firmado con la administración del expresidente interino José Jerí (2025-2026).

«Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región», manifestó el embajador en la red social X, tras conocer el anuncio de Balcázar.

Tanto el expresidente Jerí como su ex primer ministro Álvarez, como los candidatos presidenciales derechistas Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, además des gremios de militares en retiro, han realizado pronunciamientos presionando a Balcázar a firmar la compra de los F-16 Block 70.

En un inicio, Perú había fijado un presupuesto de 3.500 millones de dólares para la adquisición de 24 aviones de combate, que reemplacen a su anticuada flota, compuesta por los Mirage 2000 franceses, que llegaron a inicios de los años 80; y por los MIG-29 rusos comprados a fines de los años 90.

El proceso en el que participan el F-16 Block 70 estadounidense, el Gripen sueco, y el Rafale francés fue declarado secreto bajo la administración de Jerí, y en ese momento se firmó supuestamente el principio de acuerdo con EE.UU., pese a que según medios locales su oferta inicial solo contemplaba 12 aeronaves.

La decisión también ha sido fuertemente criticada por apuntar a un modelo cuyo fabricante está ahora centrado en la producción del F-35, el caza de quinta generación de EE.UU. EFE

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