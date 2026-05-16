Presidente letón encarga formación de nuevo gobierno a centroderechista Lista Unida

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Riga, 16 may (EFE).- El presidente de Letonia, Edgars Rinkēvičs, encargó este sábado la formación de un nuevo Gobierno al líder del partido centroderechista Lista Unida (AS), Andris Kulbergs, después de que la primera ministra Evika Siliņa dimitiera por la crisis ocasionada por el impacto de dos drones ucranianos desviados en una infraestructura energética.

En una rueda de prensa, Rinkēvičs afirmó que la seguridad nacional y la celebración segura y justa de las elecciones legislativas del próximo octubre habrán de ser las prioridades de lo que constituirá un Gobierno de transición hasta que se forme un nuevo Parlamento o Saeima.

Agregó que le ha dado a Kulbergs un plazo de diez días, hasta el 25 de mayo, para formar una nueva coalición y elaborar un borrador de un programa de Gobierno para los próximos meses, los cuales todavía deberían ser sometidos a votación en el Saiema.

«La seguridad y la estabilidad no pueden ser garantizadas por un Gobierno técnico», declaró el propio Kulbergs tras recibir de manos del presidente el documento oficial de nominación, haciendo referencia a la posibilidad de que la centrista Siliņa hubiera seguido encabezando un Ejecutivo en minoría tras la ruptura de su coalición tripartita.

«Éste es por tanto un momento particularmente decisivo, en el que las fuerzas políticas deben unirse para pensar sobre el Estado y la estabilidad del país. Así que quiero decir que hace falta una coalición de acción, en la que las emociones y las disputas queden a un lado», dijo el diputado de 46 años.

Agregó que las prioridades de un Gobierno encabezado por él serían la revisión del presupuesto estatal lo antes posible, en junio, así como cuestiones de seguridad nacional, elecciones seguras y «poner fin a la corrupción y los carteles»

Kulbergs dio a entender que su partido, la conservadora Alianza Nacional (NA) y las tres formaciones que integraban la coalición de centro-liberal bajo Siliņa han expresado la disposición de trabajar juntos en este marco.

La Lista Unida, a la que pertenece el exprimer ministro Krisjanis Karins (2019-2023) es una alianza de centro-derecha que abarca a varios partidos y que cuenta en la actualidad con 13 diputados, lo que la convierte en la mayor fuerza de la oposición.

Drones desviados

La primera ministra letona dimitió el jueves tras retirarle los socialdemócratas Progresistas (Pro), uno de los socios del Gobierno de coalición, su apoyo, y después de que la Alianza de los Verdes y los Agricultores (ZZS), el otro aliado, afirmara que el Ejecutivo había de facto caído a cinco meses de las elecciones legislativas del 3 de octubre.

La crisis de Gobierno se desató hace una semana, cuando dos drones ucranianos se desviaron, según el ejecutivo letón debido a las medidas de guerra electrónica rusa, y penetraron en el espacio aéreo letón, donde impactaron en un depósito de petróleo vacío en Rezekne, a 60 kilómetros de la frontera con Rusia, sin ser en un principio detectados.

Siliņa responsabilizó al hasta entonces ministro de Defensa, el socialdemócrata Andris Sprūds, del fracaso a la hora de interceptar los drones, y forzó su dimisión, mientras que Pro denunció que la primera ministra no les había informado de su intención de destituirle y que había politizado una cuestión militar, desacreditando a las Fuerzas Armadas.

En un principio se barajó que la primera ministra y su Nueva Unidad (JV) siguiesen gobernando en minoría hasta octubre, pero el jueves dimitió después de que los partidos de oposición se apresuraran a afirmar que respaldarían una moción de censura contra ella. EFE

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