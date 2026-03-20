Presidente Orsi parte a Colombia para asumir la presidencia pro témpore de la Celac

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Montevideo, 20 mar (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, partió este viernes rumbo a Colombia para participar en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), evento en el que el país sudamericano asumirá la presidencia pro tempore del organismo.

Según informó Presidencia, está previsto que el traspaso de mando de la Celac sea este sábado a las 14.40 hora local (17.40 GMT), cuando se lleve a cabo la décima cumbre de jefes y jefas de Estado, seguido de un discurso del mandatario uruguayo.

Uruguay asumirá en Bogotá la presidencia de la Celac, al tiempo que preside el Consenso de Brasilia y el Grupo de los 77 y China, mientras que en el segundo semestre del año estará también al frente del Mercosur.

Previo a su partida junto al mandatario, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, adelantó que el país sudamericano quiere «dar una mano» en algunos grandes temas que es importante que estén en el centro de la acción.

En ese sentido, el ministro citó la seguridad alimentaria, el desarrollo energético limpio, los desastres climáticos -sobre todo en el Caribe inglés-, y la paz y la estabilidad en los países de la región.

«Hace muchos años la Celac había declarado a la región como zona de paz y desnuclearizada y lo hemos respetado, porque esta es una región sin guerras. Otras lamentablemente no lo son», recordó.

Por su parte, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió este jueves que la Celac está «prácticamente dejando de existir» por presiones de la extrema derecha.

Hasta el momento, los únicos presidentes que han confirmado su asistencia a la cumbre de la Celac son Lula, el uruguayo Yamandú Orsi y el anfitrión, Gustavo Petro.

Eso llevó a Lula a lamentar que ahora no suceda lo que ocurrió en la década del 2000, cuando los presidentes de izquierda y derecha de América Latina se unieron para crear la Celac y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). EFE

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