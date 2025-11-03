Presidente Perú promulga ley contra extorsiones, la víspera de un nuevo paro de transporte

Lima, 3 nov (EFE).- El presidente interino de Perú, José Jerí, promulgó este lunes una ley contra la criminalidad dirigida al transporte urbano y anunció medidas complementarias al estado de emergencia declarado en Lima y Callao para combatir de una mejor manera la delincuencia organizada.

En un acto realizado en Palacio de Gobierno, destacó que la norma aprobada por el parlamento peruano y promulgada hoy es una de las medidas más importantes en su compromiso de lucha contra la criminalidad y que ha sido producto del diálogo con los gremios de transportistas y otros sectores llevado a cabo hace algunas semanas en Lima.

Algunos de los puntos considerados por la ley son que las cuentas utilizadas para la extorsión de los transportistas serán congeladas y que se realizará seguimiento a las empresas con movimientos sospechosos y utilizadas para recibir los cupos ó sobornos.

Asimismo, la Policía Nacional y la Fiscalía especializada intervendrán las rutas y concesiones en riesgo o amenazadas y también se creará un registro nacional de empresas de transporte vulnerables a la extorsión.

Jerí agregó que la ley «nunca es suficiente», pero que tiene «una firme decisión y determinación» de que hay «puntos de quiebre» en los que se debe cumplir con lo prometido.

La norma ha sido aprobada por el Gobierno un día antes del paro convocado por transportistas urbanos de Lima y la vecina provincia del Callao para protestar contra el crimen organizado, que ha dejado decenas de muertos entre sus trabajadores en l

