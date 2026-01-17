Presidente ugandés Museveni logra un 7º mandato en un clima de intimidación

afp_tickers

2 minutos

Yoweri Museveni, presidente de Uganda desde 1986 y de 81 años de edad, obtuvo sin sorpresa un séptimo mandato al frente del país africano tras ser proclamado este sábado vencedor de la elección presidencial, celebrada según la ONU en un clima de intimidación.

Museveni, un exguerrillero, prolonga con este séptimo mandato consecutivo sus cuatro décadas de poder, gracias a su control total del aparato electoral y de seguridad.

Su principal rival era el excantante Bobi Wine, de 43 años, pseudónimo de Robert Kyagulanyi, que se hacía llamar el «presidente del gueto», en honor al barrio pobre de Kampala en el que creció.

Según los resultados finales anunciados por el presidente de la comisión electoral Simon Mugenyi Byabakama, Yoweri Museveni obtuvo el 71,65% de los votos, frente al 24,72% de Bobi Wine.

El viernes y el sábado circularon informaciones contradictorias sobre el opositor, después de que su partido anunciara que la policía y el ejército asaltaron su residencia.

En un comunicado publicado en X este sábado, Wine dijo que logró «escapar» de las fuerzas de seguridad, si bien su mujer y otros parientes, afirmó, «siguen bajo arresto domiciliario». La AFP no pudo acceder a la residencia del político la mañana del sábado.

Wine rechazó igualmente los resultados electorales, afirmando que son fraudulentos en un video publicado minutos antes del anuncio de la comisión electoral, y animó a la gente a manifestarse.

La policía dijo que Bobi Wine estaba en su casa, y negó estar impidiendo el acceso a este líder opositor.

«Mucha gente se ha ido del barrio», dijo a AFP un comerciante, Prince Jerard, de 29 años, que declaró haber oído un dron y un helicóptero durante la noche, y observado una fuerte presencia policial. «Tenemos mucho miedo», aseveró.

La votación presidencial del jueves se llevó a cabo en un clima «marcado por la represión y una intimidación generalizada», denunció la ONU.

Antes de las elecciones, las autoridades habían cortado internet, que seguía sin estar en funcionamiento este sábado.

Según Amnistía Internacional, al menos 400 partidarios de Bobi Wine fueron detenidos durante la campaña.

Muwanga Kivumbi, un diputado de la Plataforma de Unidad Nacional (NUP), la formación de Wine, afirmó a la AFP que el ejército mató en su domicilio a diez simpatizantes, en el distrito de Butambala, en el centro del país, la madrugada del viernes.

La policía ugandesa declaró que siete personas perdieron la vida por «haber atacado» el centro local de recuento de las papeletas, y a las fuerzas de seguridad.

bur-jcp/avl