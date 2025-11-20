Presidentes de Costa Rica y de Panamá se reunirán para abordar la agenda bilateral

(Actualiza con más información)

San José/Ciudad de Panamá, 20 nov (EFE).- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y el de Panamá, José Raúl Mulino, se reunirán el viernes en la capital costarricense para abordar temas de la agenda bilateral, que en los últimos años ha estado marcada por la migración, el comercio y el combate al crimen organizado.

La Casa Presidencial de Costa Rica informó que Mulino estará acompañado por la primera dama panameña, Maricel Cohen, sin brindar más detalles de su agenda ni los asuntos específicos a tratar en el encuentro bilateral.

El presidente costarricense, Rodrigo Chaves, dijo que en la reunión conversará con Mulino acerca de «temas de interés común» en búsqueda de acuerdos que beneficien a estos países vecinos.

La Presidencia panameña informó por su parte que «el punto central de la visita oficial será un encuentro privado entre ambos mandatarios, que tendrá lugar en el Salón Las Musas del Teatro Nacional», y que también sostendrán una reunión ampliada posterior, con sus equipos de trabajo, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores costarricense.

«En la agenda de actividades también está previsto que el presidente Mulino sea condecorado con la Orden Nacional Juan Mora Fernández, por parte del mandatario costarricense. A su vez, la pareja presidencial panameña firmará el libro de visitantes distinguidos», agregó la información oficial panameña.

Chaves visitó Panamá en agosto de 2024 para reunirse con Mulino, en un encuentro que estuvo marcado por asuntos de comercio internacional con la idea de que las economías de sus países deben ser complementarias para aumentar la competitividad.

Delegaciones de Costa Rica y Panamá también han sostenido en los últimos meses reuniones para estrechar sus vínculos bilaterales en cooperación para la seguridad fronteriza, acciones contra el crimen organizado y medidas para agilizar el comercio internacional.

En 2024 el intercambio comercial ascendió a 1159 millones de dólares, de los cuales 666 millones correspondió a exportaciones costarricenses y 493 millones a exportaciones panameñas, según datos de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica. EFE

