Presidentes de Ecuador, Panamá y Paraguay asistirán a entrega de Nobel a Machado en Oslo

Redacción Internacional, 5 dic (EFE).- Los presidentes de Ecuador, Panamá y Paraguay viajarán a Oslo el próximo 10 de diciembre para participar en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz conferido a la opositora venezolana María Corina Machado, cuya asistencia aún se desconoce.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, confirmó este jueves que estará en la ceremonia y lo calificó como «un gran honor».

«Para mí, como presidente y como demócrata, es una gran oportunidad respaldar a esta mujer símbolo de la lucha tenaz contra una dictadura que tiene a ese pueblo oprimido y empobrecido», expresó.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, también confirmó su asistencia.

El canciller paraguayo, Rubén Ramírez, señaló en Asunción que la invitación representa «un reconocimiento» a la postura de Peña «en defensa de la libertad, los derechos y la democracia» en Venezuela.

La visita forma parte de una gira que incluye Hungría, Noruega y Uzbekistán.

En Ecuador, el mandatario Daniel Noboa anunció que aceptó la invitación personal de Machado.

«Será un honor estar contigo en Noruega. Tu lucha representa el coraje de toda una región que se niega a rendirse», escribió en X.

Además, la Cancillería ecuatoriana señaló que el Nobel refleja «la imperiosa necesidad» de que Venezuela retorne plenamente al cauce democrático.

La presencia de los tres mandatarios latinoamericanos ha generado críticas del oficialismo venezolano.

El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, calificó la semana pasada de «vagabundos» y «chulos» a los presidentes invitados.

También está previsto que asista el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España, y quien se enfrentó a Nicolás Maduro en las elecciones de julio de 2024.

Machado, galardonada por «su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos y su lucha por una transición pacífica», agradeció públicamente a Mulino, Peña y Noboa por aceptar acompañarla.

El Comité Nobel noruego declaró recientemente que Machado ha dejado claro que viajará a Oslo para recibir el premio.

Sin embargo, el líder del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, consideró, en declaraciones al canal público ‘NRK’, que se trata de «un viaje peligroso porque el régimen de Venezuela hamanifestado que quiere quitársela de en medio», por lo que dijo esperar que se garantice la seguridad de la opositora y pueda llegar a Noruega, pero también regresar al país.

Asimismo, el exalcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma expresó su esperanza de que Machado pueda recibir en persona el Nobel.

«Es lo que deseamos todos los días, que pueda estar. No es un sueño, sino una seria posibilidad»; de esa mujer «valerosa» se puede esperar «siempre lo mejor», dijo a EFE esta semana en Madrid.

En octubre pasado, Machado afirmó que solo podría estar presente en Oslo si «Venezuela fuera libre». También reveló que enfrenta amenazas directas y que salir del país pondría en riesgo su seguridad.

La ceremonia tendrá, además, un componente artístico venezolano. El cantautor Danny Ocean se presentará como parte del programa oficial.

El equipo del artista destacó que tanto él como Machado «han elevado la conversación global» sobre la realidad venezolana y representarán a «una generación que impulsa resiliencia, unión y esperanza». EFE

lnm/cpy