Presidentes de Senados español y chileno buscan impulsar la cooperación iberoamericana

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Santiago de Chile, 26 mar (EFE).- El presidente del Senado español, Pedro Rollan, se reunió este jueves en Santiago con su homóloga chilena, Paulina Núñez, en la última etapa de una visita oficial a este país y a Paraguay para impulsar el diálogo y la cooperación Iberoamericana.

Ambos presidentes destacaron «la relevancia de la diplomacia parlamentaria para fortalecer lazos entre las naciones iberoamericanas en un contexto internacional incierto», explicó el Senado chileno en un comunicado.

Y enfatizaron que la unidad y el multilateralismo son «esenciales para que los veintidós países miembros alcancen objetivos comunes».

“Es fundamental la diplomacia parlamentaria, no solo para poder mantener un diálogo y de esa manera seguir avanzando para que nuestros países crezcan de la mano, sino que también para que, al menos en esto que nosotros llamamos derecho comparado, tengamos normas comunes que son los innegociables. Estas van más allá de los partidos políticos, de los gobiernos de turno o de a quién le toque presidir el Senado en un determinado momento, afirmó Nuñez tras el encuentro.

“Tenemos algunos temas comunes más álgidos, como por ejemplo la situación de la migración irregular y la vulneración de la frontera con el crimen organizado, pero también tenemos muchos temas que nos unen. Evidentemente el idioma, que es nuestra forma de comunicarnos, es cultura y tradiciones», agregó.

Rollán, por su parte, reiteró la invitación de España a Chile para participar en el Foro Parlamentario Iberoamericano, que tendrá lugar el 1 y el 2 de octubre, y en la reunión de jefes de Gobierno y de Estado el 4 y 5 de noviembre, en las que Madrid desea «que haya conclusiones firmes, claras y concretas, en sintonía con las necesidades de cada uno de los 22 países miembros”.

“Estamos en sintonía porque los problemas que tenemos no son tan distintos a un lado u otro del Atlántico; son problemas comunes y coincidentes. Queremos desarrollar un liderazgo compartido, donde el éxito sea que los 22 países participen con la más alta representación y que las conclusiones sean recibidas por nuestros respectivos pueblos como soluciones a sus retos diarios”, agregó.

“Hay que poner en valor la diplomacia en esencia, pero también la diplomacia parlamentaria. No es en las embajadas, sino en los parlamentos donde se legisla, se desarrollan las leyes y se da soporte a nuestros respectivos gobiernos, que son los que fijan las relaciones en el ámbito internacional”, apostilló. EFE

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