Primer ministro belga a Trump: «Nuestra dignidad no está en venta, no somos esclavos»

2 minutos

Bruselas, 22 ene (EFE).- El primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, calificó hoy como «intolerables» las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Groenlandia, reafirmó la soberanía europea y aseguró que la dignidad «no está en venta».

«Nuestra dignidad no está en venta, no somos esclavos», dijo el jefe del Gobierno belga en una intervención ante el Parlamento federal.

Bart de Wever, que en la víspera se reunió brevemente con Trump en el marco del Foro Económico de Davos (Suiza), añadió ante el hemiciclo que es «intolerable que un jefe de Estado de un país miembro de la OTAN amenace a otro Estado miembro», y celebró que la amenaza de aranceles adicionales se haya terminado por ahora.

«Nadie tiene nada que ganar con una guerra comercial. Y, por el momento, hemos escapado a una auténtica catástrofe», dijo De Wever.

Añadió que la tensa situación de las relaciones entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos deberían servir para reforzar la autonomía comunitaria y fortalecer la unidad del bloque.

«En un mundo ideal, los vínculos entre Europa y Estados Unidos siguen siendo primordiales, pero no vivimos en el mundo que deseamos, sino en el mundo tal como es realmente. Por tanto, nosotros, los europeos, debemos estar preparados para afrontar las tormentas y a valernos por nosotros mismos en el futuro», dijo.

«Los Estados europeos deben cerrar filas; debemos aprovechar nuestros puntos fuertes; ha llegado el momento de completar la integración del mercado europeo y de volvernos independientes desde el punto de vista militar, apoyándonos a largo plazo en una Europa de la Defensa», recalcó. EFE

