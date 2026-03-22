Primer ministro chino promete expandir el «pastel» del comercio mundial

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El primer ministro chino, Li Qiang, afirmó el domingo que su país está dispuesto a ampliar el «pastel» del comercio mundial con una mayor apertura económica, al tiempo que criticó el unilateralismo de algunos países.

Varios socios comerciales de China han llamado al gigante asiático a reducir su enorme superávit comercial debido a su impacto sobre la competencia.

Sus exportaciones aumentaron 21,8% en los primeros dos meses del año, de acuerdo con cifras oficiales divulgadas este mes.

China «promoverá decididamente una apertura de alto nivel, importará más bienes extranjeros de alta calidad y trabajará con todas las partes para promover un desarrollo optimizado y equilibrado del comercio», declaró Li a dirigentes empresariales en Pekín, según la agencia Xinhua.

Li abordó el tema en la apertura del Foro de Desarrollo de China, que este año contó con empresarios como el ejecutivo de Apple, Tim Cook, y representantes de los bancos HSBC, UBS, y Standard Chartered.

Fustigó el creciente unilateralismo y proteccionismo, que a su juicio «no son una panacea para resolver problemas».

China ha librado una áspera guerra comercial en el último año con Estados Unidos, desde que el presidente Donald Trump impuso aranceles unilaterales contra prácticamente todo el mundo.

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