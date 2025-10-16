Primer ministro de Canadá dice que se está redefiniendo la relación comercial con China

2 minutos

Toronto (Canadá), 16 oct (EFE).- Canadá está en el proceso de redefinir su relación comercial con China, su segundo mayor socio comercial, declaró este jueves el primer ministro canadiense, Mark Carney, quien añadió que espera reunirse en noviembre con altos funcionarios chinos.

Carney declaró en una rueda de prensa en Toronto que de la misma forma que Canadá está en el proceso de determinar «en qué puede confiar en Estados Unidos», tras la decisión de este país de imponer aranceles a las importaciones canadienses, está en un proceso similar con China.

«Estamos reiniciando un amplio compromiso con China», añadió el líder canadiense a una periodista que le recordó que el embajador chino en Canadá ha ofrecido eliminar los aranceles que Pekín ha impuesto al aceite de colza canadiense si Ottawa hace lo mismo con los automóviles eléctricos chinos.

Canadá impuso gravámenes del 100 % a China para armonizar su política comercial con la de Estados Unidos. Pero la guerra comercial desatada por Washington está obligando al Gobierno canadiense a replantearse toda su política.

El primer ministro canadiense señaló que la ministra de Exteriores del país, Anita Anand, está de camino a Pekín para reunirse con su homólogo chino, Wang Yi, y que él espera reunirse con altos funcionarios chinos «más o menos en un mes».

«Seguiremos estas conversaciones y veremos hacia dónde evoluciona la relación comercial», dijo Carney, quien también recordó que en septiembre se reunió con el primer ministro chino, Li Qiang.

Además señaló que las conversaciones con las autoridades chinas son sobre «un abanico mucho más amplio de cuestiones que las de sectores o intercambios específicos».

Canadá ya se encuentra negociando con EE.UU. el futuro de su relación comercial a consecuencia de los aranceles impuestos por Washington y que han causado graves problemas en sectores básicos de la economía canadiense, como el acero, el aluminio, los automóviles y la energía.

Las negociaciones con Washington se producen pocos meses antes de que Estados Unidos, Canadá y México inicien la revisión del tratado de libre comercio T-MEC.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha declarado que la revisión puede resultar en la disolución del T-MEC y su sustitución por acuerdos bilaterales de comercio. EFE

