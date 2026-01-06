Primer ministro de Groenlandia insta a la calma ante amenazas de Trump e incursión en Venezuela

El primer ministro de Groenlandia llamó el lunes a no ceder al «pánico» después de que Donald Trump reafirmara su intención de controlar ese territorio autónomo danés, y dijo que la isla ártica «no es comparable con Venezuela» tras los temores por la incursión militar estadounidense en ese país.

La operación por la que Washington capturó la madrugada del sábado al mandatario venezolano Nicolás Maduro en Caracas reavivó la preocupación respecto a Groenlandia, que dispone de una ubicación estratégica y unos importantes recursos minerales, como las cruciales tierras raras, todavía sin explotar.

«La situación no es tal que Estados Unidos pueda conquistar Groenlandia. No es el caso. Por lo tanto, no debemos entrar en pánico (…). Debemos intentar restablecer el contacto», aseguró el primer ministro Jens-Frederik Nielsen durante una conferencia en Nuuk, la capital de groenlandesa.

Sin embargo, subrayó que desde ahora su gobierno «endurecerá el tono», ya que sus responsables no están «satisfechos con la situación en la que nos encontramos».

«Ya basta de que la comunicación se haga a través de los medios y por vías indirectas», espetó.

Cuando la revista estadounidense The Atlantic le preguntó por las implicaciones para Groenlandia de la incursión y bombardeos en Caracas y sus alrededores, Trump dijo que eran sus socios quienes debían evaluarlas: «Tendrán que formarse su propia opinión».

Para Nielsen, sin embargo, «la situación es muy diferente».

«Nuestro país no es comparable con Venezuela. Somos un país democrático. Lo hemos sido desde hace muchísimos años», apuntó.

– Isla estratégica –

«Necesitamos a Groenlandia para garantizar la seguridad nacional y Dinamarca no está en capacidad de hacerlo», reiteró el domingo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One cuando le preguntaron sobre el tema.

«Nos preocuparemos de Groenlandia en unos dos meses (…) hablemos de Groenlandia en 20 días», agregó el presidente.

Por su parte, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, dijo a la cadena TV2 que «si Estados Unidos eligiera atacar militarmente a otro país de la OTAN, entonces todo se pararía», incluida la «OTAN y la seguridad que se puso en marcha desde el final de la Segunda Guerra Mundial».

La jefa del gobierno, que considera la situación «seria», aseguró que está haciendo «todo lo posible» para que eso no ocurra.

Para la diputada Aaja Chemnitz, que representa a Groenlandia en el Parlamento danés, hay que «estar preparados para todos los escenarios».

El mes pasado, el presidente estadounidense se había quejado de que había barcos rusos y chinos «por todas partes» frente a las costas de la isla ártica, de 57.000 habitantes.

El lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino instó a Estados Unidos a «dejar de usar la llamada amenaza china como excusa para buscar beneficios personales».

Varios dirigentes europeos apoyaron este lunes las declaraciones de Dinamarca y Groenlandia.

Una portavoz de la diplomacia europea, Anitta Hipper, señaló que la UE espera de sus aliados el respeto de la integridad territorial de los Estados miembros.

– «¡Nadie va a luchar!» –

El sábado en una publicación en X, la exasesora de Trump Katie Miller, esposa además del director de gabinete adjunto de la Casa Blanca, Stephen Miller, reavivó los temores de anexión publicando un mapa de Groenlandia con los colores de la bandera estadounidense acompañado de la palabra «SOON» («pronto»).

El primer ministro Nielsen calificó la publicación de «irrespetuosa».

Cuando CNN le preguntó el lunes si Estados Unidos descartaría una intervención militar en Groenlandia, Stephen Miller cuestionó cuál es la «base» para «tener a Groenlandia como colonia de Dinamarca».

«Estados Unidos debería tener Groenlandia (…) Ni siquiera hay que pensar o hablar de esto en el contexto que usted plantea, el de una operación militar», afirmó en la entrevista televisada. «¡Nadie va a luchar militarmente contra Estados Unidos por el futuro de Groenlandia!».

Dinamarca es un aliado histórico y tradicional de Washington, al que le compra la mayor parte de su armamento. El reino forma parte de la OTAN desde su creación.

«Tenemos la OTAN y pienso que hará lo que sea aquí [en Dinamarca]. ¡Eso espero!», comentó a la AFP una jubilada danesa, Marianne Larsen.

Las tensiones entre ambos países repuntaron ya a finales de diciembre, cuando Donald Trump anunció el nombramiento de un enviado especial para Groenlandia.

En enero de 2025, el 85% de los groenlandeses se habían declarado opuestos a ser anexionados a Estados Unidos, según un sondeo publicado por la prensa local. Solo un 6% se dijo favorable a ello.

