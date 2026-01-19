Primer ministro de Perú denuncia «trampa» al presidente en reuniones con empresario chino

Lima, 19 ene (EFE).- El primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, consideró que el presidente interino del país, el derechista José Jerí, cayó supuestamente en «una trampa» por parte de empresarios que se consideran apartados del poder, tras revelarse una serie de reuniones del mandatario fuera del registro oficial con un comerciante chino en Lima.

«Lo primero que se tiene es que el presidente (Jerí) ha caído en una trampa. A mi manera de ver, ha caído en una trampa por los elogios, por su juventud», declaró el presidente del Consejo de Ministros a un programa digital del diario El Comercio.

Álvarez agregó que el empresario chino Zhihua Yang ha tratado de «rodear» (convencer) con ofertas sobre una gran celebración por el Día de la Amistad Peruano China para atraer al mandatario a su local comercial, que había sido clausurado por la Municipalidad de Lima.

«A mí me parece que ha habido una trampa. Si revisamos las evidencias, el video es del interior de la tienda y ese control solo lo puede tener el empresario y su entorno, y esta visita y la otra han sido filtradas en forma paulatina para hacerle daño», afirmó el primer ministro al comentar los vídeos de las visitas de Jerí a dos locales de Zhihua Yang.

El primer ministro apuntó que la difusión de esos vídeos responden a una intención de «castigarlo» por «algo que no ha hecho». «Lo quieren derribar precisamente por no haberse sometido a un poder económico, a un poder comercial extraño y subalterno», sentenció Álvarez.

El primer ministro dijo que esta «venganza» contra el jefe de Estado podría venir de la destituida presidenta Dina Boluarte (2022-2025), como también «puede ser China muy molesta por lo de la Base Naval del Callao», la principal de la Armada peruana, en planes de ser renovada por Estados Unidos con un contrato de hasta 1.500 millones de dólares.

No obstante, Álvarez aclaró que no se refería al Estado chino ni a su embajada en Lima, «sino posiblemente grupos comerciales que están detrás de las ventajas de la cercanía de Perú con China».

También mencionó a las empresas constructoras, al argumentar que «hay un sinnúmero de todo tipo, nacionales, extranjeras, españolas, chinas por supuesto», que vieron truncados sus proyectos por falta de dinero y que estarían exigiendo que se privilegie su obra.

«Hay una lista larga. En el Perú hay más de 100 proyectos truncos y significativos. (…) Por tanto, el presidente tiene muchos enemigos», expresó el primer ministro.

Jerí se reunió al menos en dos ocasiones con Yang, primero en su chifa – restaurante de comida tusán (peruano-china) – el 26 de diciembre, al que el presidente acudió encapuchado con la intención de no ser reconocido; y luego el 6 de enero en una tienda del empresario que acababa de ser clausurada por las autoridades municipales, a la que llegó con lentes de sol.

Al respecto, el gobernante publicó durante la madrugada de este domingo un mensaje en video en las redes de la Presidencia en el que se disculpó por haber ido con una capucha a esa reunión y reiteró que colaborará con las investigaciones que se hagan de este caso. EFE

