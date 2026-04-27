Primer ministro maliense: el objetivo de la ola de ataques es poner fin a la transición

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Bamako, 27 abr (EFE).- El primer ministro de Mali, el general de división Abdoulaye Maiga, dijo este lunes que los ataques perpetrados el sábado por grupos yihadistas y los separatistas del norte contra varias localidades buscaban «poner fin al proceso de transición» y aseguró que los efectivos malienses «neutralizaron a cientos de terroristas» en todo el país.

«Más que simples incidentes terroristas, el objetivo del enemigo era hacerse con el poder, desmantelando las instituciones de la República y poniendo fin al proceso de transición. La contundente respuesta infligida ha sido fruto de la abnegación de nuestras valientes fuerzas armadas y de seguridad (…) que han logrado neutralizar a cientos de terroristas en todo el territorio nacional», dijo Maiga en su primera comparecencia tras los ataques.

El primer ministro maliense calificó de «cobardes» y «bárbaros» la ola de asaltos que, según él, fueron posibles con «apoyo de patrocinadores» que no citó.

«¿Cuáles eran sus objetivos? Romper la cohesión nacional: hoy más que nunca estamos unidos. La cohesión nacional se verá reforzada», afirmó Maiga.

El responsable maliense reconoció que «se van a extraer lecciones» de los ataque y subrayó que se introducirán «los ajustes necesarios» para mejorar la seguridad en el país.

También rindió homenaje al ministro de Defensa, el general Sadio Camara, que fue asesinado el mismo sábado en un ataque con coche bomba en la localidad de Kati, a unos 15 kilómetros al sur de Bamako, sede de un importante cuartel y bastión del poder militar surgido de los golpes de Estado de 2020 y 2021, y también a otras víctimas y heridos de los ataques.

El asesinato de Camara, cuyas exequias aún no han sido anunciadas, tuvo lugar durante una amplia ofensiva coordinada por el Frente de Liberación de Azawad (FLA) -que reclama la independencia de una extensa zona desértica del norte del país- y el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), filial de Al Qaeda en el Sahel, y que culminó con la toma de la importante ciudad de Kidal (norte). EFE

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