Primer ministro palestino urge en Davos medidas internacionales contra políticas israelíes

Jerusalén, 20 ene (EFE).- El primer ministro palestino, Mohamad Mustafa, reclamó este martes una acción internacional urgente para frenar las medidas israelíes contra los palestinos y reabrir los pasos fronterizos de Gaza en el marco del Foro Económico Mundial (WEF) de Davos (Suiza), según una nota publicada por su oficina.

Según el comunicado, el primer ministro palestino «insistió en la necesidad de una acción internacional eficaz, en particular de la Unión Europea, para detener las medidas israelíes contra el pueblo palestino, reanudar la transferencia de los ingresos fiscales palestinos retenidos y abrir los cruces fronterizos de la Franja de Gaza para permitir la entrada de ayuda humanitaria».

Mustafa formuló estas demandas durante una reunión con el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot. Al encuentro también asistieron, según la nota, el embajador palestino en Suiza y ante las Naciones Unidas en Ginebra, Ibrahim Jraishi, y otros representantes diplomáticos.

El jefe del Ejecutivo palestino agradeció a Bélgica su respaldo «político y humanitario al pueblo palestino» y su reconocimiento del Estado de Palestina, calificando este paso como un «apoyo genuino a la solución de dos Estados».

Por su parte, según el comunicado, Prévot subrayó la necesidad de consolidar el alto el fuego en Gaza y garantizar la prestación de una asistencia humanitaria que satisfaga las necesidades urgentes de la población.

El ministro belga destacó asimismo el rechazo de su país a las políticas de asentamientos de Israel, refiriéndose a la decisión de suspender los servicios consulares a los ciudadanos belgas residentes en asentamientos de Cisjordania ocupada.

Prévot reiteró además el apoyo de Bélgica al «plan de recuperación y reconstrucción» de la Franja de Gaza y a «un proceso político que conduzca al establecimiento de un Estado palestino». Según el comunicado, el ministro hizo referencia, además, al respaldo de su país a la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por genocidio.

En diciembre de 2025, el Gobierno de Bélgica solicitó al CIJ que autorice su intervención en el caso contra Israel por violación de sus obligaciones bajo la Convención contra el Genocidio con su ofensiva militar en Gaza.

El total de palestinos muertos durante la ofensiva bélica de dos años que siguió los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, supera ya las 71.550 víctimas, entre ellos más de 20.000 niños. EFE

