Primer ministro portugués dice que EEUU es la mejor opción para la diáspora de Venezuela

Lisboa, 8 ene (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro (centroderecha), destacó este jueves el papel de Estados Unidos en «una transición, estable y pacífica» en Venezuela y consideró que esta es la mejor manera de defender a la diáspora del país latinoamericano.

Durante un debate parlamentario, Montenegro se refirió al contexto internacional y aseguró que el Gobierno «ha seguido muy de cerca los acontecimientos en Venezuela, dando prioridad absoluta a la seguridad y el bienestar de la comunidad portuguesa que vive en ese país».

«Dado que Portugal no reconoció los resultados de las elecciones de 2024 y defiende el respeto del derecho internacional, constatamos el papel de los Estados Unidos en la promoción de una transición estable, pacífica, democrática e inclusiva en Venezuela lo antes posible», indicó el jefe de gobierno.

«Esta es la mejor manera de salvaguardar los intereses de Portugal y de la comunidad portuguesa», añdió MOntenegro..

Esta es la postura que el Ejecutivo defendió tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el ataque aéreo en Caracas el pasado día 3. De hecho el propio Montenegro escribió entonces un mensaje prácticamente igual que las palabras pronunciadas este jueves. EFE

