Primeros créditos del mercado ONU de carbono se van a un proyecto birmano de cocina limpia

3 minutos

Redacción Medioambiente, 27 feb (EFE).- Un proyecto de ‘cocina limpia’ en Birmania (Myanmar) ha recibido los primeros créditos que se emitirán en el marco del mercado de carbono de las Naciones Unidas, establecido por el Acuerdo de París en 2016.

Se entiende por ‘cocina limpia’ aquella que emplea el gas licuado, las cocinas eléctricas o las estufas de biomasa para la preparación de alimentos, en detrimento del carbón o de la leña, que generan más emisiones.

El proyecto beneficiario de los créditos distribuye en Myanmar cocinas eficientes que reducen la contaminación doméstica nociva y disminuyen la presión sobre los bosques locales, informa la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés).

Los créditos de carbono son un mecanismo mediante el cual los países o las empresas financian acciones climáticas y compensan sus propias emisiones de gases de efecto invernadero.

El Órgano de Supervisión del mecanismo de créditos del Acuerdo de París ha aprobado ahora la emisión de 60.000 créditos, que corresponden a otras tantas toneladas de dióxido de carbono o su equivalente, reducidas mediante la distribución de cocinas eficientes.

En este caso, el programa está siendo ejecutado por una ONG surcoreana con la inversión de empresas privadas de ese país.

El secretario ejecutivo de Cambio Climático de Naciones Unidas, Simon Stiell, ha señalado que más de 2.000 millones de personas en el mundo carecen de acceso a una cocina limpia, «lo que causa la muerte de millones de personas cada año».

«La cocina limpia protege la salud, salva bosques, reduce las emisiones y contribuye al empoderamiento de las mujeres y las niñas, que suelen ser las más afectadas por la contaminación del aire en los hogares», ha destacado.

«Estos primeros créditos que se emitirán a través del mercado de carbono de las Naciones Unidas en virtud del Acuerdo de París demuestran cómo este mecanismo puede apoyar soluciones que marcan una gran diferencia en la vida cotidiana de las personas, además de canalizar la financiación hacia donde reporta beneficios reales sobre el terreno», ha dicho Stiell.

Tanto el secretario ejecutivo como el presidente del órgano de supervisión, Mkhuthazi Steleki, han subrayado que las normas para la concesión de estos créditos son ahora más rigurosas.

«Al aplicar valores actualizados y cálculos más conservadores, las reducciones acreditadas son aproximadamente un 40 % inferiores a las que habrían emitido los sistemas anteriores», ha especificado Steleki.

«El resultado es coherente con los requisitos de integridad ambiental y garantiza que cada tonelada acreditada represente realmente una tonelada reducida y contribuya a los objetivos del Acuerdo de París», ha agregado.

Para la UNFCCC, esta primera emisión «también responde a la fuerte demanda del sector privado de que el mercado de carbono de las Naciones Unidas, alineado con el Acuerdo de París, pase del diseño a la operación en el mundo real».

La aprobación de los créditos está sujeta a un periodo de apelación de 14 días.

Actualmente hay más de 165 proyectos sometidos al nuevo Mecanismo de Créditos del Acuerdo de París, en sectores como la gestión de residuos, la energía, la industria o la agricultura. EFE

