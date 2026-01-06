Prisión de 26 años a una madre de 18 años por asesinar a su bebé recién nacida en Ecuador

Quito, 6 ene (EFE).- La justicia ecuatoriana sentenció a 26 años de prisión a Jennifer Belén G. T., de 18 años, tras declararla culpable del asesinato de su bebé, de una hora de nacida, informó este martes la Fiscalía General del Estado.

El delito ocurrió la madrugada del 8 de febrero de 2025, en el interior de una habitación de un inmueble ubicado en la ciudad de Guano, en la provincia andina de Chimborazo.

Ese día, la mujer, con cuarenta semanas de gestación, dio a luz a una niña, a quien, «al poco tiempo de nacida, asfixió, vistió y escondió su cuerpo», relató el Ministerio Público en un comunicado.

Tras el hecho, la ahora sentenciada fue trasladada por su madre al Hospital General de Riobamba, por un supuesto malestar estomacal e hinchazón abdominal.

Según el parte médico, la involucrada presentaba signos de haber dado a luz recientemente y, al ser interrogada por el médico tratante sobre el neonato, indicó que se encontraba en el interior de un ropero blanco.

Miembros de la Policía acudieron al lugar y hallaron el cuerpo de la bebé.

«El informe de autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por obturación de las vías aéreas superiores, catalogado como muerte homicida», reza el escrito de la Fiscalía. EFE

