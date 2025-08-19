Prisión domiciliaria para una mujer policía que escondía 500.000 dólares en efectivo
Quito, 18 ago (EFE).- Un juez ordenó el arresto domiciliario por lactancia para la agente policial en activo Yomaira C.P., detenida el pasado viernes junto a su pareja Hernán P.S. por esconder en su domicilio una maleta con 589.630 dólares, informó la Fiscalía.
Él, a petición del Ministerio Público, fue enviado a prisión preventiva por el magistrado.
Ambos fueron procesados por delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos después de ser arrestados en su vivienda, ubicada en una urbanización privada en la provincia costera de Guayas.
Durante el operativo, en el que los agentes localizaron el motín en billetes de 100, 20 y 10 dólares, también se incautaron tres automotores, una motocicleta, once teléfonos celulares, tres computadoras y un chaleco antibalas.
Ninguno de los dos detenidos fue capaz de justificar la presencia de la suma de dinero.
El importe total fue depositado en una cuenta bancaria de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público por orden del juez.
La provincia de Guayas es una de las más afectadas por la actividad del crimen organizado y la consecuente ola de violencia que vive el país.
Desde inicios de 2024, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, elevó la lucha contra las bandas criminales a la categoría de «conflicto armado interno», con lo que pasó a catalogar a estos grupos de delincuencia organizada como grupos terroristas. EFE
af/jrh