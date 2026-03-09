Prisión por asesinato a una mujer venezolana acusada de ahogar a su bebé en España

2 minutos

Las Palmas de Gran Canaria (España), 9 mar (EFE).- Un tribunal de Las Palmas de Gran Canaria, capital de la isla española de Gran Canaria, ordenó este lunes el ingreso en prisión por asesinato de una mujer venezolana acusada de haber ahogado a su hija de 20 meses en el mar.

La mujer de 29 años, que llegó hace siete meses a Canarias con su hija, declaró que «sintió el impulso» de «tumbar» a la bebé en un «charco» de la costa.

Este miércoles pasado fue arrestada, después que los vecinos de la localidad la vieran deambulando con el cuerpo empapado de su hija en brazos, «desorientada, con la mirada perdida y un andar lento y sin rumbo definido», según detalla el auto de prisión dictado este lunes por el Juzgado de Violencia contra la Infancia de Las Palmas de Gran Canaria, una vez que se levantó el secreto del sumario.

La detenida declaró ante el juez que caminó con la niña hasta el paseo marítimo de la ciudad, se adentró en la costa y «sintió un impulso que la llevó a coger a la menor por la cara y tumbarla boca arriba en uno de los charcos (que forman las mareas), donde el agua le cubría por debajo de las rodillas».

De su estado médico y psiquiátrico, el auto explica que los facultativos que la examinaron indican que «presenta un discurso lineal y coherente, sin alteraciones formales del pensamiento», aunque sí aprecian en ella «una cierta indiferencia afectiva».

Con todos estos indicios, el juez concluyó que cabe acusar a la imputada de un delito de asesinato con alevosía que podría acarrear una condena de prisión permanente revisable.

Por ello, dictó contra ella una orden de prisión preventiva sin fianza al observar riesgo de fuga, ya que la detenida no tiene arraigo en España y se encuentra en el país en situación irregular. EFE

jmr/spf/oli/cma/psh