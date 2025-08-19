Prisión preventiva para cuatro acusados por accidente de bus en Argel que dejó 18 muertos

Argel, 19 ago (EFE).- El fiscal del Tribunal de Dar El Beida en la capital de Argelia, Rostom Mansouri, anunció este martes la prisión preventiva decretada para cuatro acusados por el accidente de autobús del pasado viernes que se precipitó a un río de bajo caudal y causó la muerte de 18 personas, informó la agencia oficial APS.

Entre los cuatro imputados está el conductor del autobús, quien fue acusado por «homicidio involuntario» al igual que el cobrador de billetes, además de cargos por «poner en peligro la vida y la integridad física de terceros» al incumplir los deberes de precaución y seguridad.

Mansouri informó que el inspector técnico de vehículos también fue detenido por «emitir un certificado con información falsa» y «poner en peligro» la vida de terceros, junto con el propietario del autobús, acusado de utilizar un informe de inspección técnica con información «incorrecta».

Las investigaciones realizadas por las autoridades argelinas y la inspección mecánica del autobús revelaron «infracciones intencionales flagrantes», entre ellas la «sobrecarga ilegal» que según el fiscal recae sobre el conductor y el cobrador.

Además, el autobús «no tenía licencia» y su propietario lo entregó al conductor «sin titulación legal» que trabajaba como conductor adicional los viernes, y que además no contaba con seguro, «lo cual es ilegal», precisó Mansouri.

Según el fiscal, las investigaciones y un examen mecánico del Instituto Nacional de Pruebas Forenses y Criminología concluyeron que la causa directa del accidente fue «un fallo en el sistema de dirección», que provocó la pérdida de control del autobús por parte del conductor.

El accidente se produjo durante la tarde del pasado viernes, cuando el autobús cayó de un puente hacia un río de bajo caudal, lo que provocó la muerte de 18 personas mientras que 25 quedaron heridas. EFE

