Prisión preventiva para dos sospechosos por el asesinato al futbolista ecuatoriano Pineida

Quito, 19 dic (EFE).- La justicia ecuatoriana ordenó este viernes la prisión preventiva para dos sujetos, presuntamente involucrados en el asesinado, ocurrido el pasado miércoles, del futbolista Mario Pineida en la ciudad costera de Guayaquil, informó la Fiscalía General del Estado.

En su cuenta de la red social X, el organismo detalló que un juez acogió los elementos de convicción expuestos y dictó prisión preventiva para Cristian P. G. y Jimnery P. B. por su presunta participación en el asesinato del futbolista y de otra persona.

En videos que circulan en redes sociales se observa cuando dos sujetos -uno con gorra y otro con casco- entran en el establecimiento en el que se encontraba Pineida. Uno de ellos dispara contra el jugador y el otro contra un mujer.

Al ver al sujeto que apunta a Pineida, éste alza las manos, pero el sicario igualmente le dispara en repetidas ocasiones.

Quinto futbolista asesinado

Pineida fue acribillado a disparos a plena luz del día, en una concurrida zona de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, epicentro de una crisis de violencia criminal sin precedentes que vive el país andino por parte del crimen organizado.

‘El Pitbull’ Pineida, de 33 años, había iniciado su carrera futbolística en el Independiente del Valle y también había vestido las camisetas del Fluminense brasileño y de los ecuatorianos El Nacional y Barcelona, este último en varios periodos y en el que militaba actualmente.

El asesinato de Pineida es el más reciente de una serie de atentados contra jugadores en Ecuador, donde las bandas del crimen organizado también han expandido sus tentáculos hasta las apuestas deportivas.

Desde inicios de 2025 se han registrado al menos cinco asesinatos de futbolistas en Ecuador, pero el de Pineida es el primero de un jugador de la primera división ecuatoriana e integrante de uno de los grandes clubes del país, acostumbrado a ganar títulos nacionales y competir en la Copa Libertadores. EFE

