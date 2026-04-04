Prisión preventiva para empresaria por falsificar pasaporte de Ronaldinho en Paraguay

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Asunción, 3 abr (EFE).- Un juez paraguayo ordenó este viernes prisión preventiva para la empresaria Dalia López, capturada ayer tras permanecer prófuga durante seis años por presuntamente gestionar los pasaportes falsos con los que ingresaron en 2020 al país el exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho y su hermano, informaron medios locales.

El juez penal de Garantías Raúl Esteban Florentín resolvió que la empresaria permanecerá durante 10 días en el Departamento de Judiciales de la Policía Nacional de Asunción para luego ser trasladada al Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad, de la ciudad de Emboscada (centro), señaló el diario Última Hora.

López, quien estuvo prófuga desde marzo de 2020, fue capturada el jueves en un allanamiento a una lujosa vivienda de Asunción al ser acusada de presunta «producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal», según la Fiscalía.

Durante una audiencia de imposición de medidas, la defensa de la empresaria solicitó el arresto domiciliario que fue rechazado por el juez.

El abogado de la acusada, Adián Salas, dijo a la radio 780 AM que para evitar que su defendida fuera a prisión ofrecieron como garantía un inmueble valorado en «más de un millón de dólares».

Salas declaró a periodistas que la mujer permaneció prófuga de la justicia porque supuestamente había recibido «amenazas» por vía telefónica, cuyo origen no precisó.

Según el medio local ABC Color, la defensa de López también argumentó un «delicado estado de salud» de la imputada.

La empresaria de 55 años había contratado a Ronaldinho para ser parte en un acto benéfico en Paraguay en 2020.

El exfutbolista y su hermano ingresaron el 4 de marzo de 2020 con pasaportes paraguayos originales que fueron adulterados bajo los nombres de Ronaldo de Assis y de su hermano Roberto de Assis, por lo que fueron detenidos y pasaron medio año privados de la libertad.

Ronaldinho y su hermano estuvieron casi un mes en la cárcel de la Agrupación Especializada de la Policía de Asunción y tras el pago de una fianza conjunta de 1.600.000 dólares, un juez les concedió arresto domiciliario en un lujoso hotel de la capital.

Los hermanos regresaron a Brasil el 25 de agosto luego de pagar 200.000 dólares en concepto de «reparación social» y dar por extinguidos sus procesos, según el dictamen del juez del caso.

En 2020, la Fiscalía señaló a López como presunta integrante de una organización criminal estructurada para «facilitar la elaboración y utilización de documentos de identidad y pasaportes de contenido falso», con el fin de «generar negocios jurídicos y/o beneficios patrimoniales». EFE

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