Producción industrial cae 0,4 % interanual en octubre en Chile por minería y manufacturas

1 minuto

Santiago de Chile, 28 nov (EFE).- La producción industrial en Chile cayó un 0,4 % interanual en octubre debido a la minería y a las manufacturas, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El Índice de Producción Minera (IPMin), uno de los tres indicadores que integran el Índice de Producción Industrial (IPI), fue el que más cayó, al registrar una disminución de 0,8 % como consecuencia de una menor actividad en la minería metálica en el primer productor de cobre del mundo.

El Índice de Producción Manufacturera (IPMan), por su parte, presentó un decrecimiento de 0,4 % en doce meses, explicado, principalmente por la baja interanual en la fabricación de papel y de productos de papel, indicó el ente estadístico.

El único que creció fue el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (Ipega) que subió un 1,1 % respecto de octubre de 2024.

En contra de lo pronosticado, Chile esquivó la contracción en 2023 y el PIB cerró con un crecimiento del 0,2 %, mientras que en 2024 se expandió un 2,6 %, por encima de lo previsto.

La inflación el año pasado cerró en el 4,5 %, lejos aún de la meta del 3 % establecida por el Banco Central chileno.

El emisor elevó el pasado septiembre su estimación de crecimiento económico del PIB para este año al rango 2,25 % – 2,75 %, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aumentó su proyección en octubre hasta el 2,6 %. EFE

mmm/enb