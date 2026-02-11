Productor chino de chips advierte de la inversión en IA sin tener clara su utilidad real

2 minutos

Shanghái (China), 11 feb (EFE).- El mayor fabricante de chips de China y tercero a nivel mundial, SMIC, advirtió hoy de que el frenesí por la inteligencia artificial (IA) está haciendo que algunas empresas «quieran construir centros de datos para diez años en tan solo uno o dos años», sin tener completamente clara su utilidad real.

«La capacidad de computación es actualmente insuficiente porque todo el mundo tiene ideas grandiosas sobre la IA, y quieren construir los centros de datos que se necesitan para los próximos diez años en tan solo uno o dos años. No tienen del todo claro qué harán con ellos tras construirlos, pero consideran que los necesitarán», indicó el co-consejero delegado de la tecnológica, Zhao Haijun.

«Es como construir (…) autopistas. Incluso aunque la gente no tenga tantos coches hoy en día, quiero construirlas para los próximos diez o veinte años», ejemplificó el directivo durante una conferencia con analistas posterior a la presentación de sus resultados del último trimestre.

Las cuentas que avanzó este martes la compañía, todavía por auditar, reflejan un aumento del 16,2 % en la facturación de 2025 hasta unos 9.327 millones de dólares, y del 39,1 % en los beneficios hasta unos 685 millones, principalmente gracias al aumento de las ventas de chips y a la tendencia hacia la localización de las cadenas de suministro, ya que la mayoría de sus ingresos provienen de China.

Buena parte del incremento de la demanda procede del desarrollo de la IA, un proceso que está afectando al suministro de chips de memoria -con impacto especial para dispositivos como ‘smartphones’ de bajo coste- y cuyas necesidades será «imposible cubrir» a corto plazo, apuntó Zhao.

Según estimaciones de la calificadora de deuda Moody’s, la inversión en centros de datos para IA podría superar los 3 billones de dólares hasta 2030.

En China, firmas como Alibaba, Tencent o ByteDance están destinando ingentes cantidades a desarrollar su infraestructura para IA, aunque cabe destacar que los chips producidos por SMIC son menos avanzados -en parte, por las restricciones de EE. UU.- que los que fabrica la taiwanesa TSMC, indiscutible líder del sector, para clientes como Nvidia.

De cara a 2026, SMIC habla tanto de oportunidades por el retorno a China de las cadenas industriales como de desafíos por la mencionada coyuntura de los chips de memoria, por lo que anticipa una evolución plana de la facturación y unos márgenes brutos entre el 18 y el 20 %, en línea con el cuarto trimestre (19,2 %) pero por debajo del tercero (22 %). EFE

