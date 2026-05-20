Productores mexicanos amenazan con boicot al Mundial si Gobierno no atiende sus demandas

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Ciudad de México, 20 may (EFE).- Productores de maíz del estado de Sinaloa advirtieron este miércoles sobre una posible escalada de protestas si no alcanzan acuerdos con el Gobierno federal para atender las demandas del sector agrícola, al asegurar que el descontento del campo mexicano podría intensificarse incluso de cara a la inauguración del Mundial de fútbol de 2026 en México.

Durante una manifestación en Ciudad de México, el líder de productores sinaloenses, Baltazar Valdez, afirmó que los campesinos se encuentran aún en una etapa de diálogo con las autoridades, pero lanzó una advertencia sobre las consecuencias de no lograr una negociación.

“No va a haber la celebración del Mundial (de Fútbol 2026) aquí en la capital y en las ciudades Guadalajara y Monterrey. Que quede muy claro que en este momento estamos en el punto de negociar, pero si no hay negociación, el campo se va a levantar y el campo una vez que se levante no lo van a detener”, expresó Valdez ante un grupo de manifestantes.

El dirigente insistió en que los productores mantienen disposición al diálogo, aunque señaló que el malestar del sector ha llegado a un punto crítico.

Asimismo, lanzó una advertencia sobre la situación del campo mexicano y el impacto potencial en el abastecimiento alimentario del país.

“Sin los campesinos no se mueve este país, va a pasar hambre”, sostuvo.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente inconformidad entre productores agrícolas, particularmente en Sinaloa —uno de los principales estados productores de maíz blanco del país—, quienes han denunciado bajos precios de comercialización, altos costos de producción y una reducción de apoyos gubernamentales.

En los últimos ciclos agrícolas, organizaciones de productores han exigido precios de garantía más altos, subsidios para la comercialización del grano y mecanismos de apoyo frente a la volatilidad del mercado y las condiciones climáticas adversas, especialmente tras episodios de sequía que han afectado la producción en el noroeste de México.

La protesta también ocurre mientras el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa acuerdos con productores, comercializadores e industriales del maíz para ordenar el mercado del grano y contener presiones sobre el precio de alimentos básicos como la tortilla, en medio de reclamos de diversos sectores del agro por mayores apoyos y certidumbre económica. EFE

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