Progreso avanza a la final de la Copa de la Liga de verano tras eliminar a Nacional

2 minutos

Montevideo, 22 ene (EFE).- Progreso avanzó este jueves a la final de Copa de la Liga de verano uruguaya tras vencer por 1-3 a Nacional en los penaltis y el próximo 26 de enero luchará por el título con Peñarol o Boston River.

En el estadio Centenario, el Gaucho pegó temprano y se puso arriba en el tanteador gracias a una anotación de Diego Sánchez a los 14 minutos.

Nacional igualó el juego a los 34 con un tanto de Tomás Verón Luppi, quien marcó su primer gol con el Tricolor. El argentino convirtió de cabeza tras un gran centro del lateral Nicolás Rodríguez.

En los penaltis, el equipo de Jadson Viera se puso al frente cuando Ignacio Suárez detuvo el remate de Ignacio Lemmo y Paolo Calione anotó.

Sin embargo, luego de esos dos remates, Progreso cambió la pisada y convirtió todos sus disparos, mientras que Nacional falló todos los suyos.

Matteo Copoletti, Nicolás Fernández y Nahuel López anotaron para los dirigidos por Leonel Rocco. Del otro lado, el portero Andrés Mehering detuvo los disparos de Agustín Dos Santos y Agustín Vera, mientras que el intento de Luciano González se fue por encima del poste horizontal.

Eliminado de la Copa de la Liga de verano, Nacional volverá a jugar el próximo sábado, cuando se mida con el chileno Deportes Concepción en un amistoso enmarcado en la Serie Río de la Plata.

En tanto, el próximo 1 de febrero, disputará ante Peñarol su primer encuento oficial de la temporada. Será la Supercopa Uruguaya, que enfrentará al campeón uruguayo y al ganador del último Torneo Intermedio.

Este viernes, Peñarol y Boston River se enfrentarán en la segunda semifinal. El vencedor de dicho encuentro luchará con Progreso por el título. EFE

