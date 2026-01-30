Pronostican nevadas en el centro de Florida debido al avance del aire ártico en EE.UU.

Miami (EE.UU.), 30 ene (EFE).- La ola de aire ártico en Estados Unidos provocaría nevadas este fin de semana que llegarían hasta las costas del centro de Florida, lo que no ocurre desde hace 16 años, avisó este viernes el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés), tras la anterior tormenta invernal que dejó este comienzo de año más de 100 muertos.

Florida experimentará sus temperaturas más bajas en cerca de 15 años y Miami registraría hasta menos de 0 grados centígrados (menos de 30 Fahrenheit) tras haber sido la excepción a la tormenta invernal.

Este fin de semana, la masa de aire frío avanzará hacia el sur, lo que impactará dos tercios del este del país, detalló el NWS, que emitió alertas de congelamiento para el sur de Florida, incluyendo el condado de Miami-Dade, donde habría temperaturas bajo cero el sábado y domingo.

La caída de nieve incluso llegaría a las costas de Tampa, Sarasota y Fort Myers, en la costa del golfo del centro de Florida, informó la oficina local del servicio meteorológico.

«¿Dijiste NIEVE en el pronóstico de este fin de semana? Hay entre 10 % y 20 % (de probabilidad) de ráfagas de nieve a lo largo de la costa de la noche del sábado hacia la mañana del domingo. No esperamos que se acumule en el suelo», indicó el NWS de Tampa en sus redes sociales.

«La última vez que esto ocurrió fue el 9 de enero de 2010», acotó.

Las nuevas nevadas se pronostican mientras los estadounidenses aún padecen los estragos de la temporada invernal que desde el fin de semana pasada dejó más de 100 muertes, según conteos de la prensa nacional, además de cortes de energía eléctrica y la cancelación de vuelos y de clases.

El frío de este fin de semana ocurre por un «ciclón costero de rápida intensificación» que traerá «pesadas nevadas, altos vientos y condiciones de ventiscas», en particular para las Carolinas, además de nieve en Virginia y Georgia, todos estados del sur.

«Se espera que temperaturas peligrosamente frías y de récords mínimos alcancen al sureste este fin de semana. Con la formación de la mencionada tormenta invernal, fuertes ráfagas de viento traerán ventiscas extremadamente frías, incluyendo temperaturas bajo cero, sobre mucho del sur», alertó el NWS en su pronóstico.

En particular, el organismo destacó que «se pronostica que las temperaturas de congelamiento lleguen tan al sur como el sur de Florida el domingo por la mañana».

