Prosigue la búsqueda del hombre australiano que mató a dos policías

Sídney (Australia), 27 ago (EFE).- Los habitantes de la localidad rural de Porepunkah, en el estado australiano de Victoria, al sur del país, permanecen este miércoles bajo confinamiento mientras la policía prosigue la búsqueda de un hombre armado que acabó con la vida de dos agentes e hirió a un tercero el martes en su propiedad.

Las fuerzas de seguridad han desplegado unidades especiales en la zona, vehículos blindados y equipos caninos para localizar al fugitivo, mientras que las autoridades locales han pedido a los residentes que permanezcan en sus hogares y cerrado escuelas y otras instalaciones públicas por motivos de seguridad.

El jefe de la Policía de Victoria, Mike Bush, confirmó en una rueda de prensa que el sospechoso, identificado como Dezi Freeman, de 56 años, continúa prófugo y en posesión de «múltiples y poderosas armas de fuego» utilizadas durante el ataque.

«Puedo asegurar que estamos poniendo todos nuestros recursos en la búsqueda de esta persona. Debemos encontrarle», afirmó Bush y añadió que no se encuentra en posesión de rehenes.

Según Bush, los agentes que participaron en el registro del martes habían realizado su propia evaluación de riesgos antes de entrar en la propiedad.

«Estaban plenamente equipados y habían hecho una valoración previa, pero ciertamente no esperaban esta respuesta, lo cual es bastante obvio», afirmó el comisario.

El incidente se produjo en la víspera cuando los agentes acudieron a la propiedad de Freeman con el fin de ejecutar una orden judicial por un presunto caso de abusos sexuales relacionado con el asaltante.

Las autoridades investigan también la posible relación del sospechoso con el movimiento conocido como sovereign citizen («ciudadano soberano»), cuyos adeptos rechazan la legitimidad de los gobiernos y de la ley, y que en Australia ha estado vinculado a varios episodios violentos en los últimos años.

Decenas de personas comenzaron a depositar flores en el Monumento a la Policía de Victoria, en Melbourne, este miércoles en homenaje a los dos agentes asesinados en Porepunkah.

El monumento, situado en Kings Domain, un parque cercano al Shrine of Remembrance y a los Jardines Botánicos Reales, en el centro de Melbourne, sirve de espacio de recuerdo de los policías de Victoria que han perdido la vida en servicio. EFE

