Protección Civil de Portugal confirma una quinta víctima mortal por el temporal Kristin

2 minutos

Lisboa, 29 ene (EFE).- Una persona que falleció después de que el coche en el que se encontraba fuera arrastrado por un río es la quinta víctima mortal del temporal Kristin en Portugal, confirmó a EFE este jueves la Protección Civil lusa.

El comandante de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) portuguesa José Miranda precisó que el accidente se produjo ayer, miércoles, en la zona de Silves, en el sur del país.

Los otros cuatro fallecimientos asociados a este temporal se registraron en las localidades de Vila Franca de Xira (distrito de Lisboa), de Carvide y de Fonte Oleiro (distrito de Leiria).

Leiria, Coimbra, Castelo Branco y Santarém han sido los distritos más afectados por la borrasca, y todavía hay localidades que no tienen servicio de electricidad ni de agua, explicó Miranda.

Asimismo, hay todavía escuelas cerradas y carreteras cortadas debido a los destrozos ocasionados por Kristin, que ha llevado a desalojar a decenas de personas.

«Estamos a la espera de una evaluación exhaustiva de los servicios municipales de protección civil sobre los daños estructurales más significativos y la identificación de las víctimas», añadió el comandante, que aseguró que esta última noche ha sido «más tranquila».

En concreto, durante esta pasada madrugada han registrado 192 incidencias, relacionadas mayoritariamente con caídas de árboles e inundaciones.

Está previsto que el «nivel de preparación especial» de la Protección Civil, que se encuentra al máximo en la mitad norte de la costa, desde Viana do Castelo hasta Setúbal, al sur de Lisboa, se mantenga hasta las 12.00 hora local (misma hora GMT) de hoy y que vaya descendiendo gradualmente en las horas siguientes.

El Gobierno de Portugal estima que llevará días recuperar la normalidad tras el paso de esta borrasca, que ha dejado más de 6.000 incidencias en el país, señalaron este miércoles en una rueda de prensa conjunta responsables de la Protección Civil y del Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA). EFE

cch/cc