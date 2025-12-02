Protesta de trabajadores bloquea el acceso al aeropuerto de Génova con una excavadora

Roma, 2 dic (EFE).- Los trabajadores de la antigua Ilva, la mayor acería de Europa, reanudaron este martes sus protestas contra el plan del Gobierno italiano para reflotar la empresa y ocuparon parte del aeropuerto de Génova (norte), bloqueando el acceso a la zona de salidas de pasajeros con una excavadora.

Alrededor de 300 manifestantes, portando bengalas y pancartas en las que se leía «Génova lucha por la industria», iniciaron su marcha desde las calles del centro de la ciudad.

Encabezados por una excavadora, se dirigieron al aeropuerto Cristoforo Colombo de Génova, donde bloquearon el acceso peatonal a la terminal de salidas con la intención de acceder al interior, lo que no lograron por lo que dirigieron su protesta hacia la autopista aledaña.

Con estas acciones, los sindicatos convocantes pretenden enviar un mensaje al Ejecutivo de Meloni en defensa de la industria y para exigir respuestas sobre el futuro de la planta de Cornigliano, en Génova, amenazada por planes de reducción de personal y de producción.

Debido a la manifestación en curso, el aeropuerto de Génova informó de que el acceso a las terminales solo estaba permitido desde el aparcamiento central y recomendó a los pasajeros que anticiparan su llegada en relación con el horario de sus vuelos.

El ministro de Empresas y del Made in Italy, Adolfo Urso, ha confirmado nuevos encuentros este viernes 5 de diciembre con las autoridades locales, incluida la alcaldesa de Génova, Silvia Salis, para discutir el futuro de la planta y la continuidad de la producción industrial.

Desde hace años, la antigua Ilva sufre una grave crisis financiera, a la que se suman críticas por emisiones contaminantes y serias deficiencias de liquidez que impiden saldar sus deudas y garantizar su mantenimiento y su producción.

En 2024, tras la salida de la última gestora extranjera de la planta de Taranto, ArcelorMittal, el Estado italiano asumió el control de la mayor acería de Europa bajo un régimen de administración extraordinaria y la reorganizó como ‘Acciaierie d’Italia’

Ante esta situación, el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni presentó una propuesta para revertir la crisis que los sindicatos han calificado de un «plan de cierre de facto» que implicaría miles de trabajadores en suspensión laboral (ERTE) y la paralización progresiva de la producción. EFE

