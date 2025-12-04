Provincia argentina de Santa Fe coloca bono internacional por 800 millones de dólares

1 minuto

Buenos Aires, 4 dic (EFE).- La central provincia argentina de Santa Fe colocó este jueves en el mercado internacional un título de deuda por 800 millones de dólares.

Según informó el Gobierno provincial en un comunicado, los fondos obtenidos en la subasta serán destinados a obras clave en materia de energía, infraestructura productiva, logística, seguridad y desarrollo social.

“Es un día histórico para Santa Fe: los inversores extranjeros demostraron su confianza por la provincia”, resaltó el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares.

El bono SF34, colocado este jueves entre inversores de Wall Street, es a nueve años de plazo, con una tasa nominal del 8,10 % anual.

Santa Fe realizó esta subasta en momento en que Argentina analiza un inminente regreso a los mercados internacionales de deuda, donde no coloca títulos desde enero de 2018.

La operación también coincide con un incremento reciente de las colocaciones de obligaciones negociables de empresas argentinas -en particular del sector energético- una vez que las condiciones financieras del país suramericano mejoraron después de las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre.

En este escenario más favorable, el pasado 19 de noviembre la ciudad de Buenos Aires colocó en los mercados internacionalrs un título de deuda a siete años de plazo por 600 millones de dólares. EFE

nk/enb