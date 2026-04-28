Proyecto de cobre en Argentina logra medida cautelar en disputa entre dos provincias

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Buenos Aires, 28 abr (EFE).- El millonario proyecto en Argentina de la minera canadiense Lundin Mining y la australiana BHP para desarrollar una de las mayores minas de cobre del mundo logró este martes una medida judicial a su favor, en medio de una creciente disputa entre dos provincias por esta iniciativa.

La compañía Vicuña Corp, propiedad de Lundin y BHP, informó en un comunicado que un tribunal de la provincia de San Juan (oeste) le concedió una medida cautelar que la empresa había solicitado para «garantizar la continuidad de las operaciones» en el proyecto minero.

La empresa solicitó esa medida luego de que otro tribunal, pero de la vecina provincia de La Rioja (noroeste) ordenara el pasado 17 de abril suspender las actividades relacionadas con el proyecto Vicuña en territorio riojano, a pedido del Gobierno de esa provincia.

Vicuña sostuvo en su comunicado que la medida concedida por la Justicia de San Juan «impide que cualquier tercero, -público o privado-, con excepción de las autoridades de la provincia de San Juan, pueda obstruir o suspender la continuidad operativa» del proyecto Vicuña, «dado que se encuentra habilitado por la autoridad de aplicación correspondiente, esto es, el Ministerio de Minería de la provincia de San Juan».

Si bien Vicuña, que se perfila como uno de los mayores proyectos de cobre del mundo, se extiende en territorio de San Juan, La Rioja reclama que la empresa le presente un estudio ambiental por el potencial impacto dentro de su jurisdicción al estar tan cerca -casi un kilómetro- de la futura mina.

El Gobierno de La Rioja demandó a Vicuña Corp en la Justicia provincial, que prohibió utilizar una carretera de acceso a diversas partes del proyecto hasta tanto la empresa presente ante el Ejecutivo riojano una declaración de impacto ambiental.

La Rioja también se opone a un proyecto de la transportadora mayorista de energía Transener para ampliar las redes de transmisión con el objetivo de proveer electricidad a Vicuña, iniciativa que será sometida a una audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) de Argentina para el próximo 3 de junio.

Vicuña Corp es una asociación participada en partes iguales por Lundin Mining y BHP para desarrollar en forma conjunta e integrada los proyectos Filo del Sol y Josemaría.

Ambos se ubican en San Juan, aunque una parte de Filo del Sol se extiende también por territorio de la región chilena de Atacama.

En conjunto, Vicuña se ubica entre los diez primeros distritos en recursos minerales de cobre del mundo, y contiene además oro y plata.

En marzo pasado, el Gobierno de San Juan aprobó de manera conjunta la primera y la segunda actualizaciones del Informe de impacto ambiental para la etapa de explotación de Josemaría.

Un mes antes, en febrero último, el presidente argentino, Javier Milei, recibió la visita del director ejecutivo de Vicuña Corp, Ron Hochstein, y de José Morea, quienes ratificaron que se prevé para Vicuña una inversión por 7.000 millones de dólares hasta 2030, para cuando se proyecta la obtención del primer concentrado de cobre de la mina. EFE

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