Proyectos de electricidad en Perú ascienden a 17.000 millones de dólares en inversiones

2 minutos

Lima, 2 ene (EFE).- Los proyectos de generación y transmisión eléctrica en Perú ascendieron a 17.228 millones de dólares en inversiones, hasta noviembre pasado, con un 14,6 % correspondiente a energía renovable no convencional, según informó este viernes un boletín de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El Boletín Estadístico Mensual del sector Electricidad detalló que la mayoría de los proyectos (60,6 %) corresponden a centrales hidráulicas, por 10.442 millones de dólares; seguidos por infraestructura de transmisión eléctrica (24,8 %), por 4.273 millones de dólares; y de energía renovable no convencional (14,6 %), por 2.514 millones de dólares.

Los proyectos con mayor monto de inversión son las centrales hidroeléctricas Chadín II y Veracruz, en la región norteña de Cajamarca, por 2.023 millones de dólares y 1.444 millones de dólares, respectivamente.

Asimismo, las centrales Huallaga I en la andina Huánuco; y Molloco, en la surandina Arequipa; por valores de 988 millones de dólares y 680 millones de dólares, cada una.

En noviembre pasado, el Ministerio de Energía y Minas otorgó a la empresa Chabarbamba la concesión para desarrollar la generación eléctrica del proyecto Central Solar Fotovoltaica Macarena en la sureña región Ica, para construir una planta con capacidad de 170 megavatios.

Igualmente, el ministerio adjudicó a la empresa Orygen Perú la concesión para el desarrollo de la Central Eólica Mórrope, en la norteña Lambayeque, con 40 turbinas y una potencia de 224 megavatios.

El boletín informó que, en noviembre pasado, la producción eléctrica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional ascendió a 5.051 GWh (gigavatio-hora), donde el 52 % fue por generación hidráulica, 35 % térmica (principalmente gas natural), 7 % eólica y 5 % solar. EFE

