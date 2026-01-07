Puerto Rico celebrará en marzo en Washington un evento para impulsar su anexión a EE.UU.

2 minutos

San Juan, 7 ene (EFE).- La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, anunció este miércoles la celebración de la Segunda Cumbre de Igualdad y Estadidad del 3 al 5 de marzo de 2026 en Washington, con el objetivo de hacer campaña a favor de la anexión de la isla a Estados Unidos.

Puerto Rico es un Estado Libre Asociado a EE. UU., un estatus político que la Administración de González, así como anteriores del Partido Nuevo Progresista (PNP), quieren cambiar para ser un estado de pleno derecho, lo que no despierta gran interés en Washington.

La Cumbre se celebra en cumplimiento con una orden ejecutiva del 2025 que declara como política pública del Gobierno de Puerto Rico que todas las agencias defenderán e implementarán el mandato a favor de la estadidad.

«Esta Cumbre demuestra el trabajo inquebrantable con la igualdad plena para los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico. La estadidad no es una aspiración abstracta: es un mandato democrático claro del pueblo y una prioridad de política pública de mi Administración», expresó la gobernadora.

La Cumbre de Igualdad y Estadidad en Washington se consolida como el evento principal del Gobierno de Puerto Rico para la abogacía y defensa de la estadidad en la capital federal, reuniendo a líderes electos, funcionarios federales, expertos en política pública, voluntarios y representantes de diversos sectores.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, Gabriella Boffelli, destacó que el evento es «una plataforma clave para educar, organizar y movilizar esfuerzos a favor de la igualdad y la estadidad, directamente donde se toman las decisiones más importantes».

La primera Cumbre, celebrada en marzo de 2025, sirvió como un espacio de orientación y capacitación para voluntarios y líderes que participaron en reuniones y gestiones a favor de la estadidad ante funcionarios federales y miembros del Congreso.

Pese a los esfuerzos del Gobierno de la isla, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha mostrado más interés por Canadá o Groenlandia que por aceptar a Puerto Rico como estado.

En la isla, la población y los partidos políticos están divididos entre los que abogan por la estadidad como el PNP y los que defienden el actual estatus político o la independencia. EFE

mv/eav