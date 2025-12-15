Puerto Rico despide con emoción y música a Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo

San Juan, 15 dic (EFE).- Familiares, músicos, amigos y decenas de ciudadanos despidieron este lunes a Rafael Ithier, exdirector musical de la orquesta de salsa El Gran Combo de Puerto Rico, en una solemne misa en la Catedral de San Juan, nueve días después de su fallecimiento a sus 99 años.

Luminarias salseras como el panameño Rubén Blades y los puertorriqueños Víctor Manuelle, Tito Nieves, Bobby Valentín, Willie Rosario, Humberto Ramírez y La India, así como todos los integrantes de El Gran Combo, acudieron a la celebración religiosa que ofreció el exarzobispo de San Juan Roberto González Nieves.

Blades dijo a la prensa al salir del templo que Ithier «ha servido de inspiración para todo el mundo, fue una persona importante, no solo para Puerto Rico, sino para todo el mundo».

«La muerte comienza por el olvido. Si no olvidamos su obra y su legado, pues sigue vivo siempre», filosofó Blades, autor de temas como ‘Pedro Navaja’, ‘Amor y control’, ‘Decisiones’ o ‘Buscando América’.

Nieves, por su parte, sostuvo que de Ithier aprendió «a escoger la buena música, el ser responsable y ser un buen puertorriqueño, porque don Rafa eso era lo que demostraba».

«Demostró también su cariño hacia mi persona y los regaños también estaban ahí», dijo Nieves, recordando que un tiempo en su vida se descarriló por consumir drogas e Ithier lo llamó «estúpido» porque estaba «desperdiciando» su talento.

Mientras los presentes llegaban al templo, un hombre ubicó una bocina en la plaza frente a la Catedral y comenzó a deleitar a todos con música de Rafael Cortijo y su Combo, del que fue miembro Ithier antes de formar, junto a otros tres músicos, El Gran Combo en 1962.

A la plaza acudieron decenas personas que, desde una pantalla gigante aprovechaban para ver y grabar en sus móviles la celebración religiosa, incluyendo cuando se interpretó el himno de Puerto Rico, ‘La Borinqueña’.

En el costado izquierdo del altar se ubicaron las cenizas de Ithier, una foto de este y una corona de flores de parte de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, mientras que al otro lado se colocó una pintura del artista puertorriqueño Pablo Marcano enalteciendo al fallecido músico.

En su sermón, González Nieves indicó que celebraba una misa por «un nuevo prócer de la visión puertorriqueña», en referencia a Ithier, a quien afirmó que se debe incluir entre los grandes músicos de la isla.

«Ithier estuvo un siglo batallando, luchando. Los artistas deben reconocer su gran potencial, pues con su música marcó un compromiso social, exaltando la dignidad humana, en especial la de los más necesitados», agregó el líder religioso.

Previo a la misa, los cantantes de El Gran Combo, Jerry Rivas, Anthony García y Joselito Hernández, interpretaron un par de canciones, entre ellas ‘Las hojas blancas’, provocando emociones entre todos los presentes, incluyendo a los propios artistas, quienes se abrazaron y lloraron juntos.

El Gran Combo de Puerto Rico, conocido también como ‘Los mulatos del sabor’ o ‘La universidad de la salsa’, tiene en su haber grandes éxitos como ‘Brujería’, ‘Ojos chinos’, ‘Timbalero’, ‘No hay cama pa’ tanta gente’, ‘Trampolín’, ‘Arroz con habichuela’, ‘Sin salsa no hay paraíso’ y ‘Achilipú’.

La misa de hoy es el único acto abierto al público ya que, en cumplimiento con los deseos de Ithier, el sepelio se realizará posteriormente en un acto privado, reservado para la familia. EFE

