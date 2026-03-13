Puerto Rico ignoró las críticas y el negativismo para llegar a los cuartos de final

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Jorge J. Muñiz Ortiz

San Juan, 12 mar (EFE).- La clasificación de Puerto Rico a los cuartos de final del Clásico Mundial de béisbol ha sido una sorpresa para algunos por la falta de varias de sus estrellas, pero no para otros del equipo, quienes aseguraron que el positivismo fue lo que sobresaltó en la escuadra para alcanzar esta fase del torneo.

Así lo aseguraron a EFE los peloteros boricuas Fernando Cruz y Eddie Rosario, y el gerente general de la selección, Carlos Beltrán, previo al viaje de la novena local para su partido de cuartos de finales ante Italia este sábado en Houston (Texas, EE.UU.).

«Este grupo tiene esas características de desear, más que nada, romper muchas barreras y paradigmas. Los expertos no nos ponían donde estamos», dijo Cruz, uno de los relevistas de la escuadra puertorriqueña.

La opinión de muchos diciendo que Puerto Rico no avanzaría a los cuartos de finales fue porque el equipo no contó con el campocorto y capitán, Francisco Lindor, el antesalista Carlos Correa, el intermedista Javier Báez y el abridor José Berríos.

Pese a estas faltas, el dirigente de Puerto Rico, Yadier Molina, tuvo en su alineación al antesalista Nolan Arenado, de madre puertorriqueña y quien previamente jugó con EE.UU., y otros grandesligas como Cruz, Ramos, Edwin ‘Sugar’ Díaz, Christian Vázquez, Emmanuel Rivera, Jorge López, entre otros.

Igualmente, Molina contó con un grupo de 17 peloteros debutantes, entre ellos, el jardinero corto Darell Hernaiz, héroe de la victoria de Puerto Rico el pasado sábado ante Panamá, 4-3, con un jonrón solitario en la décima entrada.

«Las ganas de cada uno por hacerlo por Puerto Rico se ha reflejado en el terreno de juego, y eso vale más que cualquier palabra y que cualquier persona pueda decir», resaltó Cruz, miembro de los Yankees de Nueva York en las Grandes Ligas.

Rosario, uno de los más aplaudidos del equipo durante la primera jornada celebrada en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan, agradeció el apoyo de los que han respaldado al Team Rubio, mote de la selección, pese a cualquier situación negativa o conformación de los jugadores de parte de Beltrán.

«Son más los que apoyan de los que critican… la gente siempre quiere crear controversia», dijo Rosario, miembro del equipo original del Team Rubio que nació en la edición de 2017.

Con su pase a los cuartos de final, Puerto Rico se unió a los tres veces campeones, Japón, y Estados Unidos, una vez campeón, como las únicas selecciones en clasificarse a esa fase del Clásico en todas sus seis ediciones.

Esa cualificación se debió principalmente por el pitcheo colectivo del equipo, que ostenta una efectividad de 1.22, el mejor del torneo.

Beltrán, por su parte, quien representó a Puerto Rico en cuatro Clásicos Mundiales como pelotero, fue elegido para esta edición como el gerente general del equipo, función específica para buscar y comprometer a los jugadores para que jugaran frente a su gente.

El exguardabosque, recién elegido al Salón de la Fama del Béisbol, reconoció que aunque hayan comentarios y opiniones negativas, «al final del día, cuando juegas béisbol, sales al terreno de juego y te pones la camisa de Puerto Rico, hay una responsabilidad mayor» como puertorriqueño.

Cruz, finalmente, dejó claro que la escuadra boricua tiene «un deseo increíble y el corazón necesario» para guiar al equipo «a lo más lejos que se pueda» del torneo, o sea, el campeonato.

«Estamos claros en que podemos hacerlo», apuntó. EFE

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