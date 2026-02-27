Puerto Rico organiza su XI festival circense, Circo Fest, con 8 compañías internacionales

San Juan, 27 feb (EFE).- Ocho compañías de Alemania, Argentina, España, Francia e Italia participarán en el XI Festival Internacional de Circo y Artes de Calle de Puerto Rico, Circo Fest, del 12 al 22 de marzo, comenzando en el Viejo San Juan y ofreciendo talleres circenses en cuatro municipios de la isla.

Así lo informó este viernes en un comunicado la Asociación Acirc, organizadora del evento, en la que también estarán 25 compañías locales, totalizando 33 los grupos que actuarán en el festival.

Las empresas participantes presentarán ante los presentes disciplinas como cuerda floja, bicicleta acrobática, acrobacia aérea, acroportes, clown, rueda cyr, parada de manos, monociclo y malabares.

«Celebrar once ediciones es una confirmación de que el arte de calle en Puerto Rico sigue creciendo. Circo Fest es un espacio de encuentro, aprendizaje y disfrute colectivo», expresó Maite Rivera Carbonell, directora artística y fundadora de ACirc, en el comunicado.

Circo Fest se ha consolidado como uno de los eventos culturales familiares más importantes de Puerto Rico, reuniendo cada año a miles de espectadores en espacios públicos y promoviendo el acceso libre a espectáculos de nivel internacional.

«Sostener un proyecto cultural independiente por once años no es tarea fácil, pero el respaldo del público nos impulsa a seguir. Circo Fest impacta a miles de familias cada año y reafirma el poder del arte para transformar espacios y comunidades», agregó Maximiliano Rivas, director ejecutivo y miembro fundador de ACirc.

Las presentaciones principales se llevarán a cabo el 14 y 15 de marzo en el Barrio Ballajá del Viejo San Juan, activando sus múltiples espacios culturales y plazas públicas.

Ambos días iniciarán con la tradicional comparsa desde el Museo de San Juan, protagonizada por los artistas de todas las compañías participantes y del público asistente.

Como todos los años, las compañías locales participarán por el Premio del Jurado y el Premio del Público, que incluyen un incentivo económico y una residencia artística en el Centro Cultural El Bastión para las compañías ganadoras.

La entrega de premios será el 15 de marzo, en el gran cierre con su Show de Varieté, en la Plaza del Quinto Centenario, en el Viejo San Juan.

Como parte del compromiso de la Asociación ACirc con el intercambio de saberes y el crecimiento cultural de Puerto Rico, los días 12 y 13 de marzo se ofrecerán talleres especializados, libres de costo, dirigidos a artistas locales, beneficiando a más de 90 artistas.

Este año, la isla-municipio de Culebra recibirá el 17 de marzo un taller intensivo, libre de coste, para la comunidad estudiantil.

Como es tradición desde el inicio del proyecto en el 2014, luego del fin de semana en el Viejo San Juan, el Festival se extenderá a varios municipios con un espectáculo tipo varieté a cargo de las compañías internacionales invitadas.

Así, la gira arrancará el 18 de marzo en Culebra, el 20 en un municipio por confirmar, el 21 de marzo en Dorado y el 22 en Barceloneta, en el gran cierre del Festival, y otro municipio aún por confirmar.

Todas las actividades del Circo Fest 2026 son gratuitas.

Como es tradición en el arte de calle, al finalizar cada presentación las compañías pasarán el sombrero para recibir aportaciones voluntarias del público. EFE

