Puerto Rico y R.Dominicana se asocian para impulsar el Caribe en mercados internacionales

3 minutos

San Juan, 24 ene (EFE).- Puerto Rico y República Dominicana han presentado en la Fitur 2026, en Madrid, la campaña multidestino, ‘Juntos Somos el Caribe’, una colaboración turística regional que marca el inicio de una nueva etapa para el posicionamiento caribeño en los mercados internacionales.

La campaña tiene como objetivo incentivar los viajes combinados, promover estancias más largas, optimizar la conectividad aérea existente, expandir la presencia de ambos destinos en mercados clave de Europa y Latinoamérica y fortalecer la cooperación público-privada como modelo replicable de colaboración regional.

«A Puerto Rico y República Dominicana nos unen muchas cosas, como la historia, la gastronomía, la música y la calidez de nuestra gente. También tenemos mucho que compartir, dar a conocer y celebrar», expresó la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, en un comunicado.

González presentó la campaña junto a la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles; el presidente de Discover Puerto Rico, Jorge Pérez, y el ministro y viceministra de Turismo dominicano, David Collado y Tammy M. Reynoso, respectivamente.

Collado, por su parte, sostuvo que «entre la República Dominicana y Puerto Rico existe una conexión especial, forjada por la historia, la cultura y nuestras raíces caribeñas».

«Hoy damos un paso importante al presentar una propuesta turística complementaria, que suma fortalezas y amplía la experiencia del viajero. Con esta campaña, demostramos que juntos somos más competitivos, más atractivos y más relevantes en los mercados internacionales», resaltó.

Robles, mientras tanto, destacó que ‘Juntos Somos el Caribe’ es «el resultado de una visión compartida que apuesta por la colaboración como motor de crecimiento económico, turístico y cultural».

«Esta alianza demuestra cómo dos destinos con identidades sólidas pueden complementarse estratégicamente para crear una propuesta más atractiva, diversa y competitiva a nivel internacional», afirmó.

Durante el anuncio oficial, se presentó un video que expuso el objetivo y alcance de la campaña multidestino, así como el concepto creativo de la iniciativa, el cual se desarrolló en colaboración con Discover Puerto Rico y el Ministerio de Turismo dominicano.

«Nos entusiasma mucho esta novedosa colaboración porque nos permite explorar nuevas oportunidades de desarrollo económico de la mano con los hermanos dominicanos. Esta es una unión de propósitos en la que se crean nuevos productos y se abren nuevas oportunidades en los mercados de viajeros», dijo Pérez, por su parte.

Bajo el concepto de ‘Island Hopping’, la campaña posiciona a Puerto Rico y República Dominicana como destinos complementarios dentro de un mismo ecosistema turístico.

De esta manera, facilita al viajero la posibilidad de explorar dos culturas caribeñas auténticas en un solo viaje, maximizar el valor del desplazamiento entre las islas y disfrutar contrastes únicos entre modernidad, historia, naturaleza, playa, gastronomía y entretenimiento. EFE

