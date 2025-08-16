The Swiss voice in the world since 1935

Putin, «seguro» de que con Trump en la Casa Blanca no habría habido guerra en Ucrania

Anchorage (EE.UU.), 15 ago (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo este viernes que está «seguro» de que, si su homólogo estadounidense, Donald Trump, hubiera sido presidente y no el demócrata Joe Biden, no habría guerra en Ucrania.

«Hace tiempo dije: ‘Es un gran error cuando el presidente Trump dice que si él hubiera sido presidente en este momento no habría guerra en Ucrania’. Y estoy bastante seguro de que así habría sido. Y puedo confirmarlo», afirmó Putin en una rueda de prensa conjunta con Trump.

Y añadió: «Creo que, en general, el presidente Trump y yo hemos construido una relación muy buena, profesional y de confianza, y tengo toda la razón para creer que, siguiendo este camino, podremos llegar antes y mejor al final del conflicto en Ucrania».

Con estas declaraciones, Putin replicó una de las afirmaciones más repetidas por el estadounidense.

Trump suele referirse al conflicto en Ucrania como «la guerra de Biden» y ha sugerido en numerosas ocasiones que si él no hubiera dejado de ser el presidente entre 2021 y 2025, cuando lo fue el demócrata y empezó la guerra entre Kiev y Moscú, esta no habría tenido lugar.

Entre otras cosas, lo achaca a que Biden no era un líder respetado en Rusia ni en la OTAN. Sin embargo, él sí.

De hecho, antes de regresar a la Casa Blanca, presumió de que resolvería el conflicto en «solo un día», pero hace unos meses declaró que era más difícil de lo que pensaba.

Trump y Putin comparecieron juntos ante los medios después de casi tres horas de reunión, en una base aérea de Anchorage, en el estado de Alaska, pero no anunciaron ningún acuerdo y se emplazaron a seguir trabajando. EFE

