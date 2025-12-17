Putin, dispuesto a seguir combatiendo en 2026 si fracasan las negociaciones con Trump

Moscú, 17 dic (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, se mostró este miércoles dispuesto a seguir combatiendo en 2026 con el fin de conquistar todo el Donbás y crear una franja de seguridad en otras tres regiones ucranianas, si fracasan las negociaciones de paz con Estados Unidos.

«No fuimos nosotros quienes comenzamos la guerra en 2022 (…) Occidente desató la guerra. Nosotros sólo intentamos ponerle fin, terminarla», dijo al dirigirse a la plana mayor de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa rusos.

Putin alabó la voluntad del presidente de EE.UU., Donald Trump, de alcanzar una solución negociada al conflicto, pero consideró «improbable» solucionar los problemas pendientes «por la vía pacífica» con la actual generación de líderes europeos.

Por las buenas o por las malas

Aunque no aludió a las consultas a tres bandas de esta semana en Berlín, respondió directamente a las afirmaciones del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de que Kiev no renunciará a su territorio ni ‘de iure’ ni ‘de facto’.

«Nosotros preferiríamos hacerlo y eliminar las causas originales del conflicto con la ayuda de la diplomacia. Si el adversario y sus patrocinadores extranjeros se niegan a hablar de ello, Rusia logrará la liberación de sus territorios históricos por la vía militar», aseguró.

Putin, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, destacó que este año las tropas rusas han liberado más de 300 localidades, aunque expertos independientes estiman en menos del 1 % -menos de 5.000 kilómetros cuadrados- el territorio ucraniano conquistado por Moscú.

Además, subrayó «la alta capacidad de combate» de los soldados rusos -«no hay ejército igual en el mundo», resaltó- pese a que Kiev cuenta «con el potencial de los países miembros del mayor bloque político militar en el mundo: la OTAN».

«El año saliente ha sido una importante etapa en el cumplimiento de las misiones de la operación militar especial. El ejército ruso mantiene la iniciativa estratégica en toda la línea del frente», subrayó.

También destacó que Rusia seguirá «ampliando» la franja de seguridad en las regiones ucranianas de Járkov, Dnipropetrovsk y Sumi.

La guerra continuará en 2026, según Moscú

Seguidamente, en su informe anual el ministro de Defensa, Andréi Beloúsov, aseguró que a día de hoy se dan «las condiciones reales» para que la guerra en Ucrania continúe en 2026.

«Las fuerzas de la OTAN comenzaron los preparativos a marchas forzadas para un enfrentamiento con Rusia en la década de 2030. Esta política genera condiciones reales para continuar las acciones bélicas en el año venidero, el 2026», afirmó.

Para ello, señaló, «es necesario continuar imponiendo nuestra voluntad al enemigo, actuar por adelantado, perfeccionar constantemente los métodos de guerra» y destacó que las fuerzas rusas «redujeron a la tercera parte el potencial militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania».

«A fin de cuentas se confirmó lo que era evidente desde el principio: el colapso de las defensas del Ejército ucraniano es inevitable. Finalmente, hasta los amos occidentales de Kiev lo han comprendido claramente», aseveró.

Putin añadió que «mientras nuestro ejército se encuentra al alza (…), el número de desertores (en las filas ucranianas) asciende a cientos de miles. Ese es un claro signo de degradación».

Aumenta peligrosamente el gasto en defensa

Beloúsov, que fue nombrado ministro para gestionar los ingentes recursos de una cartera lastrada por la rampante corrupción, reconoció hoy el aumento del gasto en defensa hasta el 7,3 % del Producto Interior Bruto (PIB) -un punto porcentual más que en 2024-, de lo que un 5,1 % se dedicó a las acciones militares.

Según el presupuesto federal, el gasto en defensa debía ascender a 13,5 billones de rublos (133.630 millones de dólares), lo que ya representaba un 6,31 % del PIB y un alza del 22 % respecto a 2024.

Rusia puede encontrarse en 2026 con una situación en la que tenga que costear amplias acciones militares en un frente de más de mil kilómetros de largo cuando la economía se ha estancado y se reducen dramáticamente los ingresos del Estado debido a la drástica caída de las exportaciones de hidrocarburos por las sanciones de EE.UU.

Sea como sea, Putin se mantuvo en sus trece. «Lo más importante que ha ocurrido durante la operación militar especial es que Rusia ha recuperado plenamente su soberanía», aseveró y subrayó que Rusia no quiere «privar» a ningún país del derecho a su seguridad, sino que la OTAN cumpla con lo prometido sobre la no expansión al Este de Europa.

«En relación con Rusia todo se decidía desde una posición de fuerza: nos daban palmaditas en la espalda, nos invitaban a diferentes eventos, pero Occidente fomentaba sus intereses en Rusia por la fuerza», dijo y subrayó que tras la caída de la URSS, Rusia nunca fue aceptada como «una igual» en la familia de países civilizados occidentales.EFE

